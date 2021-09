Test a Campobasso per la MEP Pellegrini Alpobasket 99, Soave: "Possiamo contare su una condizione fisica migliore"

Terzo impegno stagionale per la MEP Pellegrini Alpobasket 99 impegnata nel torneo Campobasso per lo Sport con Battipaglia, La Molisana Magnolia Basket e Blue Lizard Basket Capri

Terzo impegno amichevole di preseason per la MEP Pellegrini Alpobasket 99 dopo i test con la Limonta Costa Masnaga e quello con la Pallacanestro Vigarano. Nel fine settimana le ragazze guidate da Coach Nicola Soave parteciperanno al torneo Campobasso per lo Sport, evento targato Ennebici.

Il torneo al quale parteciperanno Battipaglia, La Molisana Basket e la Blue Lizard Basket Capri si articola su quattro match, le semifinali di sabato 25 e le finali per il 3 e 4 e per il 1 e 2 posto di domenica 260. La Alpo in semifinale se la vedrà con la Givova Battipaglia all'Arena di Campobasso, palla a due alle ore 19.30.

Trasferta dal sapore nostalgico per due cestiste del roster veneto, le biancoblù Sofia Marangoni ed Elisa Mancinelli, infatti, torneranno sul parquet dove hanno giocato per tre stagioni con la maglia della Magnolia.

L'importanza di questo test la spiega, in maniera molto netta, il coach della Alpo Nicola Soave: "Il quadrangolare di Campobasso sarà una bella occasione per stare insieme". Sottolinea la necessità di: "Fare gruppo e continuare ciò che abbiamo fatto dall'inizio della preparazione".

Importante la valutazione sullo stato della preparazione: "Ora possiamo contare su una condizione fisica migliore". "Ma - conclude il tecnico - c'è ancora tanto da lavorare, con due settimane che ci separano dall'inizio del campionato".