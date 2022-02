Cecilia Panato e Stefano Raimondi "Atleti dell'anno" per il Gruppo Sportivi Veterani Veronesi

Sono i campioni Cecilia Panato del Canoa Club Pescantina e Stefano Raimondi del Swimming Team Verona ad aggiudicarsi ex-equo il premio "Atleta dell'anno" per il Gruppo Sportivi Veterani Veronesi (Gsvv). Ai due atleti è stato assegnato il Premio Nazionale dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport ma anche il "San Zen che ride", premio speciale del Gsvv che esalta la veronesità dello sportivo premiato.

La cerimonia di consegna dei riconoscimenti sportivi si è tenuta nella Sala Arazzi di Palazzo Barbieri. Come d’abitudine, oltre ai due atleti dell’anno, molti altri prestigiosi premi sono stati consegnati dal Gsvv per la stagione agonistica 2021. Matilde Prati, atleta della Fondazione Bentegodi, si è aggiudicata il 42esimo premio Adolfo Consolini, mentre il premio al miglior "Atleta emergente" se lo sono aggiudicati ex-equo due campioni delle due ruote: Alice Braghi, del Team Ciclomania Racing, e Leonardo Lapadula, del Codogno Circuit - E2 Racing Team. Un altro ex-equo si è registrato anche nella categoria "Atleta senior", con Aroldo Cera, del Tiro a segno Cerea, e Stefano Bertoldi, del Fashion Body Gym. Il premio "Alla carriera sportiva" invece è stato anche un premio alla memoria, dal momento che è andato a Danilo Zantedeschi, il presidente del Cus Verona scomparso lo scorso agosto. Infine, il premio "Global player" per il calcio giovanile si è tinto di rosa, dal momento che a vincere è stata Emma Facchin della Provese.

Ma un riconoscimento è andato anche al Gsvv per i suoi 100 anni di attività. Una targa di riconosciumento è stata consegnata dal sindaco Federico Sboarina, dall'assessore allo sport Filippo Rando e dal vicepresidente della Provincia David Di Michele al presidente del Gsvv Pierluigi Tisato.

«Il Gruppo Sportivi Veterani Veronesi rappresenta da ben cento anni la storia del nostro sport - ha detto il sindaco Sboarina - Io sono onorato di aver condiviso un pezzo importante della loro storia, come assessore, come delegato del Coni e ora come sindaco. A loro dunque va un grande ringraziamento per portare avanti il ricordo di quello che è stato e continua ad essere lo sport per Verona. È un compito che ha reso questo gruppo una vera e propria istituzione. Portare avanti i valori dello sport, anche con difficoltà come negli ultimi due anni, è una cosa della quale tutti noi dobbiamo esserne orgogliosi».

«Siamo molto legati ai nostri sportivi veterani - ha affermato l'assessore Rando - Questi premi sottolineano quanto questa realtà veronese sia impegnata ogni giorno nel mondo sportivo e sociale di Verona. Il loro dinamismo risalta non solo in occasioni come questa, ma anche in tutte quelle attività che hanno fatto e che continueranno a fare in futuro».

«Questa cerimonia è ormai entrata a far parte della nostra tradizione - ha aggiunto il vicepresidente Di Michele - I premi riconoscono il valore dei nostri atleti, e vanno fatti i complimenti al Gruppo Veterani, che porta avanti i principi e i valori belli dello sport, come passione, competizione, umiltà e sacrificio, unendo le generazioni con un’attività di socializzazione che include anche la disabilità, un ulteriore merito».

«I nostri premi non vogliono essere un semplice riconoscimento, ma un qualcosa di speciale con l’obiettivo di promuovere tutto lo sport veronese», ha concluso Tisato.