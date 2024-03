Conclusi i Rodeo a San Floriano e Raldon: un migliaio di giovani in torneo a marzo nel Veronese

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Concluso al Centro Sportivo San Floriano di San Pietro in Cariano Long Rodeo di 4^ categoria maschile e femminile. Erano 84 i giocatori di 4^ categoria a confronto coordinati da Stefania Degani. Nel maschile affermazione di Paolo Pellegrini del Torricelle che al long tie-break ha messo sul gradino più basso il giocatore di casa Michael Spinale. Terzi posti per l’under 16 del Gam Zeno Bellini e per Andrea Moratti del Torricelle. In evidenza con 3 vittorie Gaetano Melluso della Pol.Caselle ed il ligure Davide Mariella. Nel draw rosa da registrare la vittoria della mina vagante Alexa Cera dell’Arzignano, tornata alle competizioni dopo un’assenza durata ben 7 anni. Per la winner 8 gare in tre giorni. L’ultima a resisterle è stata Lenuta Bejinaru dello Zevio. Terzi posti per Alessia Faccio del Villafranca e per l’under 14 del San Giovanni Ginevra Valentini. In evidenza Marta Isola del Valpolicella con 3 positivi. Al Tc Raldon il weekend Rodeo coordinato da Moreno Rosa, ha premiato la tenacia di Alvise Gino Barry Salter che con 4 vittorie si è aggiudicato la kermesse di 3^ categoria. Il finalista under 18 del San Giovanni Amedeo Manzini le ha provate tutte fino al long tie-break. Terze piazze per Matteo Carlo Guiducci dell’Olimpica Dossobuono e per l’under 18 dello Scaligero Leonardo Veronese. Nel femminile davanti a tutte l’under 18 del Bassano Lavinia Bortolaso. Dietro, la coetanea dell’At Verona Bianca Maria Zanfir. Bronzi per l’under 14 dello Scaligero Camilla Iannece e per l’under 16 mantovana Sofia Gozzi. Boom di giovani nelle kermesse veronesi. Ha iniziato il Cerea con 247 giocatori ed è ancora in atto e terminerà il 12 Marzo. A ruota dal 8 al 17 Marzo Antonio Donato Boccardi sarà alle prese con lo Junior Next Gen con 619 giovani. Manifestazione che oltre alle strutture di Via Camuzzoni, richiede l’ausilio degli impianti del Dossobuono Via Brigate Alpine e della Polisportiva Caselle di Piazza dei Donatori. Prossimi Tornei con iscrizioni aperte: Dal 8 al 10 Marzo allo Scaligero Rodeo Infermentum maschile e femminile fino ai 4.3. Dal 15 al 17 Marzo al Tennis Garda rodeo maschile e femminile fino ai 2.5. Iscrizioni entro le ore 12 del 13/3. Dal 15 al 30 Marzo a Villafranca trofeo Ferramenta Villafranca Siderurgica per giocatori di 3^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 13/3. Dal 15 al 24 Marzo a Bovolone torneo giovanile dai 10 ai 16 anni, draws rosa ed azzurro. Iscrizioni entro le ore 12 del 13/3.