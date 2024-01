La "nonna sprint" veneta infrange il record del mondo nei 200 metri

Padovana e tesserata per l'Atletica Insieme Verona, compirà 91 anni il prossimo primo agosto e nel fine settimana ha stabilito il nuovo record del mondo nei 200 metri piani per la sua categoria. Emma Maria Mazzenga, classe 1933, si è imposta al PalaIndoor di Padova con il tempo di 54 secondi e 47 centesimi, abbassando di oltre 6 secondi il primato che la canadese Olga Kolteko aveva realizzato ben 13 anni fa nella categoria W90.

Fatica, determinazione e costanza hanno permesso a Emma di raggiungere questo incredibile traguardo. Come ricordano i colleghi di PadovaOggi, l'atleta non è nuova a queste imprese: aveva infatti inanellato non solo record italiani ed europei, ma anche un altro a livello mondiale nei 400 metri piani. Inoltre Emma è tornata ad allenarsi da meno di un mese a causa di una frattura che l'aveva costretta ai box per quattro mesi: la donna abita in un appartamento situato al terzo piano privo di ascensore e dunque si è dovuta mantenere in forma.