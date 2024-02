Al Garda concluso il torneo di 3^ categoria: nel maschile s'impone Portioli, nel femminile Bonomi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Al Garda concluso il primo torneo regular stagionale. Era di terza categoria e coinvolgeva sia donne che uomini per un totale di 113 giocatori coordinati da Roberto Cossa. Nel maschile davanti a tutti Leonardo Portioli under 18 reggiano che in due set conclusisi sul punteggio 6/4 7/5 ha messo in seconda posizione Nicola Faccioli del Villafranca. Terzi posti per l’under 16 Rocco Vantini e per Leonardo Santinato tutti del Villafranca. In evidenza il cremasco Alessandro Reggiani e gli under Nicolò Residori e Mattia Zanetti del Gam di Negrar con 3 vittorie; Leonardo Brontesi mantovano del Guidizzolo, e per i giocatori di casa Massimo Pachera e Mario Madella. Dalle retrovie si è fatto notare il 4.3 Andrea Zorzan bresciano del San Martino che ha fatto vedere di meritare un posto in terza categoria. Nel femminile al primo posto c’è la giovanissima Gioia Bonomi del San Giovanni Lupatoto. In due set si è aggiudicata il seeding sulla testa di serie n°2 Patricia Alexia Diaconescu del Dossobuono. Bronzi per la favorita Paola Bottesi del Real di Castel d’Azzano e per Camilla Vellini del Villafranca. Prossimi Tornei con iscrizioni aperte: All’Olimpica di Dossobuono 17 e 18 Febbraio torneo di doppio Open maschile e misto. Iscrizioni entro le ore 12.00 del 15 Febbraio. Tpra a Bovolone il 17 e 18 Febbraio Expert Level maschile. Dal 23 al 25 Febbraio At Verona Long Rodeo Fitp maschile per giocatori di 3^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 21. Il 24 e 25 Febbraio in Via Corsini a Verona presso lo Sporting Rodeo maschile e femminile per giocatori di 4^ categoria.

Iscrizioni entro le ore 12 del 22 Febbraio. Il 24 e 25 a Isola Rizza Memorial Ferrari draw solo maschile fino ai 4.3. Iscrizioni entro le ore 12 del 22/2. Dal 1 al 12 Marzo a Cerea torneo giovanile dai 10 ai 16 maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 28/2. Dal 1 al 3 Marzo al Centro Sportivo San Floriano di San Pietro in Cariano Long Rodeo di 4^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 28/2.