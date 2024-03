Domenica 17 inizia il Campionato di Serie C con la folta presenza di 13 squadre veronesi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Domenica 17 Marzo inizia il campionato della Serie C. La massima serie regionale che porterà dopo la regular season ai play off per la B2 o ai play out per la D1. La provincia di Verona domina la scena regionale con ben 13 squadre, ben 9 femminili e 4 maschili. Gli incontri del maschile vedranno in campo 4 partite di singolo e due di doppio, scontri piuttosto impegnativi e prolungati che inizieranno dalle ore 10 e che si concluderanno intorno alle 16.00 circa. Quelli del femminile 3 singoli ed un doppio. Tutte formule che valgono da qui fino alla massima serie A1. Può essere impiegato un solo giocatore straniero per ogni incontro. Ecco quelli di spicco che si potranno ammirare in questo campionato 2024, il polacco Walkow con il Plebiscito best 818, lo sloveno Desman Kocevar 349 2015 Atp e 175 Itf 2019 in forza al Villabella, lo spagnolo Caldes Galisteo dell’Arzignano sconosciuto alle classifiche internazionali, così come il lettone Punia Dario del Cerea, l’argentino Germana del Rovigo e lo spagnolo Naharro Gomez. A parte i primi due gli altri non sembrano spostare gli equilibri dei team. Nel femminile quelle che ci sono hanno doppio passaporto e sono cresciute tennisticamente qui in Veneto: Di Noto Fernandez passata al Villafranca, Sitar e Minzat cresciute a Padova, Bordea col Bassano. Da capire il valore della 39enne croata Mezak ex 208 wta nel 2005 in forza alla Canottieri Padova che presenta per l’appunto un bel mix tra giovani ed esperte tra le quali a tabellino anche la veterana selezionatrice del Veneto Anna Benzon. Il Green Garden schiera l’unica straniera con classifica “pericolosa” 2.3 trattasi della 26enne slovacca Stresnakova n°4 Itf e 551 Wta e l’austriaca 19enne Gasparovic che ha appena intrapreso l’esperienza internazionale. La regular season si concluderà il 21 Aprile, tutti incontri programmati per le domeniche 17/3,24/3,7/4,14/4 e 21Aprile. Play off e play out il 5 e 19 Maggio. Nel maschile Sporting Villabella che lo scorso campionato ha mancato la promozione per un soffio, San Giovanni Lupatoto, Cerea e Sanguinetto. Nel femminile: At Verona, Bardolino, Real Tennis di Castel D’Azzano, Cerea, Dossobuono, San Giovanni Lupatoto, Peschiera e Villafranca.