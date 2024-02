È Carlotta De Amicis la vincitrice del Rodeo di 3^ categoria svoltosi all'Ass Tennis Verona

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

All’Atv di Viale Colonnello Galliano concluso il Rodeo femminile fino alla 3^ categoria con 32 giocatrici coordinate da Nicola Righetti. Carlotta de Amicis le ha messe tutte in fila. La giocatrice del San Giovanni Lupatoto vince per 5/4 4/1 sulla favorita del seeding Patricia Alexia Diaconescu del Dossobuono. Terzi posti per Deborah Sacilotto dello Scaligero e per Martina Rumeo dell’Olimpica Dossobuono. Torneo in corso. Fino al 11 Febbraio primo torneo regular al Garda per giocatori di 3^ categoria maschile e femminile, coordinati da Roberto Cossa con 113 partecipanti. Competizione giunta agli ottavi di finale.

ISCRIZIONI APERTE - Dal 9 al 11 Febbraio Rodeo Open maschile e femminile presso lo Scaligero. Iscrizioni entro le ore 12 del 07 Febbraio. All’Olimpica di Dossobuono 17 e 18 Febbraio torneo di doppio Open maschile e misto. Iscrizioni entro le ore 12.00 del 15 Febbraio. Tpra a Bovolone il 17 e 18 Febbraio Expert Level maschile. Dal 23 al 25 Febbraio Long Rodeo Fitp maschile per giocatori di 3^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 21. Il 24 e 25 Febbraio in Via Corsini a Verona presso lo Sporting Rodeo maschile e femminile per giocatori di 4^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 22 Febbraio.