Anna Manfrin giocatrice del Cerea conquista il 2° posto al Next gen di Sassuolo

La giocatrice del Cerea Anna Manfrin finalista del main draw a Sassuolo nel Next Gen di Macroarea. Con tre vittorie si è presentata all’ultimo atto del draw da 90 tenniste, le migliori del nord Italia che la vedeva opposta alla numero uno ligure Melissa Rossi. Dopo essersi imposta nel tie-break la veronese era costretta al ritiro per un risentimento fisico accusato durante il match, consegnando il primo posto all’imperiese. Ottima prova la sua che le consentirà di ottenere il meritato pass per la seconda categoria sin dall’inizio stagione. Tornei in corso.. Al Garda dal 10 al 25 Marzo torneo di 3^ maschile e femminile. Sono 71 i giocatori in lizza agli ordini di Roberto Cossa. Main draw giunto ai quarti con gli abbinamenti: Tds (1) Federico Zarbo-Massimo Pachera, Dmitry Borisov-Federico Ederosi, Antonello Pinamonte-Gianluca Cordioli e matteo Modenese-Gian Paolo Pasotti. Fino al 26 Marzo all’Olimpica Dossobuono di Villafranca , tappa di 4^ categoria delle Pre-qualificazioni degli internazionali d’Italia. Oltre a promuovere la possibilità di entrare nel draw regionale, è in palio anche il virtuale titolo di campione provinciale. Gare di singolo e doppio maschile e femminile. Sono 217 i tennisti in lizza agli ordini Arianna Tonoli e Morgan Carli. Main draw di singolare maschile giunto ai quarti di finale dove vi sono approdati con i seguenti abbinamenti: Davide Franzini-Enrico De Cesaris, Mirco Mizzon-Lorenzo Moratto, Jacopo Patuzzi-Giuseppe Repetto e Filippo Compri-Giuliano Perlini. A Villafranca dal 17 Marzo al 02 Aprile Trofeo Ferramenta Villafranca Siderurgica di terza categoria maschile e femminile. Dirige Francesco Zamboni i 170 tennisti, supervisione di Alessandro Sganzerla. A Bovolone dal 17 al 26 Marzo torneo giovanile dai 10 ai 16 anni. Dirige Adriano Bissoli G.A. Nicola Sparviero e ben 206 giovani in lizza. Iscrizioni aperte : Allo Sporting Club di Verona in Via Corsini il 25 e 26 Rodeo di 3^ categoria maschile e femminile diretto da Sergio Pigozzo. Iscrizioni entro le ore 12 del 23 Marzo. All’At Verona in Viale Col Galliano dal 6 al 18 Aprile la fase regionale dell’Ibi maschile, pre qualificazioni agli internazionali di Roma. Tappa importante che fa convergere tutti i campioni provinciali con i titoli maschili di singolo e doppio, ma in più è un open nazionale. Ci potranno partecipare i migliori players italiani che ruotano intorno alle classifiche mondiali con un ranking dai 350/400 e di classifica 2.1-2.2. Oltre alla caccia di una possibilità di entrare nei tabelloni delle “quali” c’è un ricco montepremi che supera i 10.000€. All’At Pineta dal 6 al 16 Aprile dai 10 ai 14 anni tappa del Next Gen. Iscrizioni entro le ore 12 del 1 Aprile. Dal 13/4 al 23/4 a Castel D’Azzano presso il Real Tennis torneo giovanile dai 12 ai 16 anni 5° Trofeo Pellini. Corrado Aprili accetterà le iscrizioni fino alle ore 12 del 11 Aprile.