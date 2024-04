Torna l'attesissima rievocazione storica Caprino-Spiazzi: al via ci saranno oltre cento vetture e un tributo Ferrari

Si è svolta giovedì 18 aprile a Villa Cariola nel Comune di Caprino Veronese, la conferenza stampa di presentazione della Rievocazione Storica Caprino Spiazzi, la manifestazione organizzata dall’Automobile Club Verona, ACI Verona Sport ed A.C. Verona Historic in programma domenica 21 aprile sulla celebre salita veronese. Erano presenti il presidente dell’Automobile Club Verona Adriano Baso, il direttore Riccardo Cuomo, il direttore di Gara Alberto Riva e l’assessore alle manifestazioni del Comune di Caprino Veronese Maurizio Salomoni.

Le iscrizioni hanno chiuso lo scorso 16 aprile e hanno confermato grande affetto per questa manifestazione che dal 2016 si svolge con questa nuova formula non competitiva che ha l’obiettivo di tenere accesa la memoria di una corsa che, negli anni, ha rappresentato un’eccellenza veronese, nazionale ed internazionale. Saranno infatti oltre cento i partecipanti tra vetture stradali, in allestimento corsa e Ferrari per un inedito tributo.

Grazie allo sforzo organizzativo dell’Automobile Club Verona, del Comune di Caprino Veronese e di tutto lo staff organizzatore, è stato possibile confermare lo svolgimento come lo è stato nelle ultime edizioni. Le vetture saranno stradali e da competizione, costruite entro il 1990, ed effettueranno due ascese, la prima alle ore 11, la seconda alle ore 15. Il percorso sarà allestito con rallentamenti e chicanes per permettere divertimento in completa sicurezza.

Come evidenziato dagli organizzatori, proprio sull’aspetto della sicurezza sarà molto alta l’attenzione, dato che per garantire lo svolgimento, l’evento si dovrà svolgere come "Parata Atipica Sperimentale", un nuovo format ideato dalla Federazione ACI Sport proprio per questa occasione. Saranno allestiti circa 15 rallentamenti e il percorso sarà sorvegliato da ufficiali di gara allo stesso modo di un evento competitivo, anche se la Rievocazione Storica Caprino Spiazzi sarà solo una parata celebrativa senza alcun rilevamento cronometrico.

La giornata inizierà alle ore 8 a Palazzo Carlotti con il controllo documenti di tutti gli equipaggi e fino alle 10.30 le vetture accederanno all’area allestita in Piazza della Vittoria dove resteranno in esposizione. Detto della prima ascesa alle 11, dalle 12 alle 14.30 le auto resteranno nuovamente in Piazza della Vittoria, mentre le vetture corsa e non targate saranno al paddock allestito al Platano e San Martino vicino alla partenza. La seconda salita sarà alle 15, in entrambe le ascese sarà vietato il sorpasso.

La cerimonia di premiazione si svolgerà alle 18 a Palazzo Carlotti dove, come di consueto, saranno premiate vetture ed equipaggi più meritevoli per qualità dei mezzi, storia delle vetture in base alle decisioni di una apposita commissione di competenza storica coordinata da Luca Cattilino ed Alberto Zanchi più alcuni altri esperti. In caso di maltempo le premiazioni si svolgeranno in Sala Civica. Seguirà un aperitivo conclusivo per tutti i partecipanti.

La grande novità di questa edizione sarà la partecipazione delle vetture Ferrari che, in collaborazione con Ineco Official Ferrari Dealer per Verona, daranno vita al primo Ferrari Tribute to Caprino-Spiazzi. Le auto del Cavallino Rampante percorreranno la prima salita alle ore 11 in testa al gruppo e si fermeranno poi a Villa Cariola per il pranzo. I partecipanti che desidereranno effettuare anche il secondo passaggio di allineeranno sempre in testa per la salita delle 15.

Da segnalare un’altra iniziativa. La Pizzeria Nuova Marconi di Caprino, in collaborazione con Elicampiglio e Marlock27, metterà a disposizione degli appassionati una flying experience in elicottero per sorvolare il percorso durante lo svolgimento dell’evento, il Monte Baldo e il Lago di Garda. Le informazioni per accedere a questa iniziativa e prenotarsi un volo si possono ottenere chiamando il numero 3401993961. L’iniziativa è indipendente e gestita direttamente da Marlock27.