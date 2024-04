Nelle otto circoscrizioni di Verona torna il mercatino Soffitte in piazza: «Quest’anno ci sono molte date in più»

Abiti vintage, vecchi utensili, libri, riviste e fumetti. Ma anche dischi, giocattoli e attrezzi sportivi, tutti rispolverati da armadi, cantine e garage. Tornano le soffitte in piazza, i mercatini dell’usato nelle circoscrizioni in cui privati e associazioni senza scopo di lucro, possono dare nuova vita ai propri oggetti attraverso scambi, baratti o vendite.

L’iniziativa, promossa dall’assessorato al Decentramento in collaborazione con la Pro Loco Verona, ha infatti come obiettivo quello di sensibilizzare al riuso evitando lo spreco in un periodo storico nel quale è sempre più fondamentale avere una coscienza ecologica e sostenibile. Ben 24 le date in calendario fino ad ottobre, si parte sabato 20 aprile in sesta circoscrizione nell’area dei Giardini di San Marco per chiudere con l’ultimo appuntamento sabato 26 ottobre a Borgonuovo in terza.

«Quest’anno ci sono molte date in più - ha affermato l’assessore al decentramento - a dimostrazione del successo dell’iniziativa, molto sentita dai cittadini e resa possibile grazie all’impegno delle circoscrizioni, sempre molto attive nell’organizzazione di eventi che creano socialità all’interno dei quartieri». Presenti in conferenza stampa il vicepresidente della Pro Loco Verona Claudio Tomazzoli e i presidenti e rappresentanti delle otto circoscrizioni che hanno annunciato gli appuntamenti in programma nei rispettivi quartieri.

All’iniziativa si partecipa previa iscrizione esclusivamente tramite il sito gestito dalla Pro Loco di Verona www.soffitteinpiazza.it. L’iscrizione è obbligatoria e gratuita.Tutta la cittadinanza che invece vuole soltanto curiosare o acquistare qualcosa, è invitata ad andare liberamente nei giorni di mercato a gironzolare tra le bancarelle. Ulteriori informazioni sul sito del Comune.

Il calendario degli appuntamenti