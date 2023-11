A1F Falconeri agguanta i play off con un poker capitolino, Scaligero A2M salvo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Vittoria in trasferta a Roma per la Falconeri At Verona che alle capitoline rifila un poker. Cadono in trasferta le dirette concorrenti torinesi del Beinasco con la capolista Palermo e Veronesi che agguantano i play off. Doppio 6/1 per l’olandese della Falconeri Lesley Kerkhove Pattinama con Beatrice Lombardo. Stesso risultato per la rappresentante veronese Angelica Moratelli che in meno di un’ora liquida Ida Pina Ferro Galatea. Secondo successo per la gialloblù Angelica Raggi che per non essere da meno delle sue colleghe rifila un 6/1 6/1 a Nastassia Burnett. Moratelli e Kerkhove arrotondavano il risultato con il primo poker stagionale. E le belle notizie continuano, perché tra le fila delle campionesse in carica della Canottieri Casale, a norma di regolamento non ci sarà Sara Errani. Non sarà impiegabile in quanto nella regular season ha partecipato soltanto ad una gara. La classifica: Ct Palermo p.14; Falconeri At Verona p.9 Beinasco (To) p. 6; Parioli Roma p.2. Play off per Falconeri Vr-Casale e Rungg Kiku-Palermo Bolzano. Play out Parioli Roma-TC Italia Forte dei Marmi e Argos Tc Padova-Beinasco (To) che si terranno 26 Novembre e 3 Dicembre. Le vincenti degli spareggi play out rimarranno in A1 2024 le perdenti in A2. Prime due dei play off incrociati tra le prime due dei gironi. Vincenti faranno le finals tricolori a Torino presso il Circolo della Stampa il 9 e 10 Dicembre. In A2 Maschile lo Scaligero pareggia in casa 3-3 con il Torre del Greco. Conquista così la terza posizione in solitaria equivalente ad una salvezza e la certezza di poter disputare il campionato 2024 ancora in A2. Risultati del Girone 1: Stampa Torino-Ata Trento 1-5, Lecce-Zavaglia Ravenna 1-5, Scaligero Torre del Greco 3-3. Classifica: Ata Battisti Trento p.18; Circolo della Stampa Torino p.11; Ct Scaligero Verona p.7; Torre del Greco e Zavaglia Ravenna p.6; Ct Bologna e Lecce Mario Stasi p.4. Ultima del girone scende direttamente in B1, quinta e sesta disputeranno i play out salvezza. Terze e quarte classificate disputeranno l’A2 2024. Prime due play off per l’A1.