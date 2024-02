Tennistavolo a squadre. Imbattuta, Fondazione Bentegodi accede di slancio ai play off di Serie C2

Quando manca ancora una giornata alla fine della regoular season del campionato regionale di Serie C2 a squadre di tennistavolo, la formazione della Fondazione Bentegodi risulta tuttora imbattuta e non più raggiungibile in classifica. La squadra capitanata da Sebastiano Galeotti ha schierato nel corso del campionato gli esperti Alberto Zoppei e Roberto Bellinzona, affiancati dai giovani Mattia Tanara, Valentina Perchinenna e Giorgia De Bortoli.

Avere concluso al primo posto la fase iniziale del campionato consentirà al team della Fondazione Bentegodi di affrontare nella prossima fase di play off due formazioni più abbordabili tra quelle che hanno concluso al secondo e terzo posto la regoular season negli altri gironi regionali. Dalla prima fase di play off scaturiranno poi le tre formazioni che andranno a giocarsi i due posti disponibili nel campionato di serie C1 nazionale per la stagione 2024/25.

L’appuntamento dei play off è al palazzetto Masprone per il prossimo 10 marzo.