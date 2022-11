Rombano i motori: è pronto a scattare il 20° Revival Rally Club Valpantena

Con le verifiche sportive e tecniche fissate dalle ore 15 di giovedì 10 novembre, prende ufficialmente il via l'edizione numero 20 del Revival Rally Club Valpantena, che si concluderà sabato 12. L’evento, organizzato dal Rally Club Valpantena, vede 168 iscritti e grandissimi nomi al via: Walter Röhrl, Miki Biasion, Franco Cunico, “Tony” e Umberto Scandola.

Ma la regolarità sport numero 1 in Italia, si giocherà anche su un altro piano, che include collezionisti e gentleman drivers pronti a tutti pur di scrivere il loro nome nell’Albo d’Oro dell’evento, giudicato uno dei più prestigiosi dello Stivale. Oltre alla validità come Trofeo Tre Regioni, di cui sarà l’evento finale e decisivo, sono tanti i piloti che possono dire la loro per la classifica assoluta.

La gara non sarà di velocità ma di precisione, con controlli di passaggio al centesimo di secondo. Marco Bentivogli ed Andrea Marani (Fiat Ritmo Abarth 130 TC/Racing Team Le Fonti) vincitori lo scorso anno puntano a bissare il successo o comunque a provarci. Anche Andrea Giacoppo e Nicola Randon (Fiat 128/Team Bassano) sono tra gli indiziati per le posizioni che contano, così come Marco Maiolo e Maria Teresa Paracchini (Porsche 911 RSR/Rally Club Team) sempre molto performanti al Valpantena.

La classifica, che verosimilmente sarà molto corta, potrebbe favorire anche i piloti locali come Alessandro Zanchi e Damiano Gonzi (Volkswagen GTi/Scaligera Rallye) che da queste parti hanno già avvicinato pericolosamente le medie per ambire al successo. Altri nomi da tenere in considerazione Coghi-Coghi (Opel Ascona 400/Pro Energy Motorpsort), Mellini-Lotano (Fiat 124 Spider/Club La Gherardesca), Fabbri-Sartore (Volvo 144S) e Turri-Seneci (Fiat 1218) questi ultimi della Scuderia Progetto MITE.

In lizza anche l’equipaggio tedesco composto da Thomas Plueschke e Barbara Ziegler (Peugeot 205 GTI/Team De Lys) che rappresenteranno i 17 equipaggi stranieri, quasi un record per l’evento che qualche anni fa raggiunse quota 18 equipaggi stranieri, numero appena sfiorato che testimonia come il Revival Rally Club Valpantena sia senza dubbio l’evento di maggiore respiro internazionale della Verona motoristica.

Partecipanti d'eccezione

A fare tra traino a questa edizione del ventennale, tante novità. In primis i big che non hanno voluto mancare, con in testa Walter Röhrl (Campione del Mondo Rally 1980, 1982) in gara con una Opel Ascona A navigato da Alessandro Carenini. Un binomio quello Rohrl-Carenini che ha segnato una lunga parte della carriera del pilota tedesco che con il marchio Opel e il preparatore veneto ha realizzato imprese degne di essere ricordate per sempre.

Torna al Valpantena dopo anni anche Miki Biasion (Campione del Mondo Rally 1988, 1989), ultimo italiano a fregiarsi della corona d'alloro del WRC che nel 1983, quando il Rally Club Valpantena iniziò la sua storia, fu il tesserato numero 1 in una stagione che lo consacrò come uno dei talenti di maggiore rilievo nella storia del rallysmo tricolore. Biasion sarà al Valpantena con una Lancia Delta navigato dalla figlia Betty.

Presente a questa kermesse anche Franco Cunico, navigato da Mattia Zambelli, con la Ritmo Abarth 75 Gr.2 di Stefano Menegolli in livrea Oliofiat. Un connubio, quello della "75" e Cunico, che trae origine dalla stagione 1982 del pilota vicentino quando guidò questa macchina in alcune apparizioni tricolori. Pluricampione italiano e non solo, Cunico ha costruito poi la sua fama con il marchio Ford con cui ha vinto in lungo ed in largo in Italia e all'estero, conquistando il sostegno degli appassionati e il soprannome di "Jimmy il Fenomeno".

Altra presenza di spicco quella di "Tony" Fassina. Nell'anno in cui il Revival Rally Club Valpantena ha deciso di inserire il Tributo Lancia Stratos, il pilota trevigiano non poteva certo mancare. Proprio lui che nel 1979 vinse il Rallye Sanremo mondiale da pilota privato con la iconica vettura di casa Lancia. Insieme a Marco Verdelli aprirà il tributo che, grazie al lavoro del comitato organizzatore e all'affetto dei tanti piloti e collezionisti, conterà ben 8 Lancia Stratos. Un record.

Infine, debutta come concorrente al Valpantena anche Umberto Scandola, Campione Italiano Rally 2013. Il pilota di Erbezzo ha scelto una BMW M3 dell'amico Mirko Tacchella per il suo esordio nell'evento del Rally Club Valpatena. Da sempre vicino al gruppo organizzatore, Scandola aveva preso parte come guest driver in più di un'occasione ma mai aveva partecipato all'evento nella sua interezza. Sarà navigato da Alessandro Campedelli.

La lista degli iscritti poi, è davvero lunga e succosa. Come di consueto sono rappresentati tutti i marchi storici del rallysmo internazionale: Fiat, Abarth, Opel, BMW, Audi, Renault, Lancia, Mercedes, Porsche, Ford, Alfa Romeo, Ferrari, Toyota. Un parterre di vetture da sogno, molte originali, altre replica, che faranno palpitare il cuore degli appassionati. Alcune di queste, come la Ford Sierra in livrea Bastos di Maurizio Colpani che corse e vinse con Patrick Snijers, vantano un passato storico che sarà interessante scoprire anche parlando direttamente con i proprietari.

Il programma

L'evento prenderà simbolicamente il via giovedì 10 dalle ore 15 alla Alberti Lamiere di Lugo di Grezzana, dove fino alle ore 22 ed oltre le vetture e gli equipaggi dovranno presenziare alle verifiche sportive e tecniche e sarà allestita una festa di presentazione del 20° anniversario. L'evento sportivo inizierà poi alle 9 di venerdì 11 novembre con la partenza da Piazza Ballini a Grezzana per concludersi sempre in questa location sabato 12 novembre alle 15:11.

La prima giornata vedrà in programma sei prove cronometrate: "Paravanto" lungo il Vajo della Pissarotta con discesa da Roverè Veronese, "Velo Veronese" sulle strade intorno al Monte Purga, "Gardun" con partenza da Velo ed arrivo a Loc. Masetto di Camposilvano passando dalla celebre arena naturale di San Francesco. Tutte e tre le prove saranno percorse per due giri, con pausa di metà giornata alla Just Academy di Stallavena e chiusura della prima frazione prima in Villa Arvedi a Grezzana e poi alle Cantine Bertani per il riordino notturno.

Sabato seconda giornata con due giri sulla "Alcenago" e sulla "Pernisa" tra Lugo e Rosaro passando per Praole. Il 12 novembre la sosta di metà tappa sarà a Villa Ca' Vendri, a Verona.