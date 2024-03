Zeppole speciali nelle Pasticcerie di Verona, ecco dove trovarle

Le Pasticcerie d'Elite di Verona celebrano la Festa del Papà 2024 con una speciale "Zeppola d'Elite" dal 16 al 19 marzo. Le zeppole di San Giuseppe sono un dolce tipico della tradizione italiana, legate alla Festa del Papà. La loro forma circolare, con un foro centrale, ricorda una ciambella, e il loro sapore dolce e morbido rappresenta l'amore e la cura paterna. Le Pasticcerie d'Elite di Verona hanno voluto reinterpretare questo dolce classico con una versione innovativa e golosa: la Zeppola d'Elite.

Oltre alla tradizionale farcitura con crema pasticcera e amarene, questa zeppola speciale è arricchita con pregiato cioccolato fondente di Santo Domingo profumato al Rum. Un connubio perfetto di sapori.

Le Pasticcerie aderenti

Per rendere la Festa del Papà ancora più speciale, le Pasticcerie d'Elite di Verona organizzano: Degustazioni delle Zeppole d'Elite, Laboratori per bambini per imparare a preparare le zeppole, Concorsi a premi per i papà.

Pasticceria Battini: Via del Capitel, 3/E

Panificio Pasticceria De Rossi: Viale Piave, 10

Pasticceria Gragnato: Via IV Novembre, 10

Panificio Pasticceria Caffè Manfrin: Via Scuderlando, 6

Pasticceria Perla: Via S. Maria in Stelle, 14

Pasticceria Perlini 1912: Corso Porta Borsari, 15

Pasticceria Roma Verona: Via Roma, 10

Pasticceria Rossini: Via Marsala, 12

Antica Pasticceria San Marco: Via San Marco, 10

Le zeppole e la Festa del Papà

Le zeppole di San Giuseppe sono un dolce tipico della tradizione italiana, legate proprio alla Festa del Papà, che si celebra il 19 marzo, giorno dedicato a San Giuseppe, padre putativo di Gesù.

Le origini: La tradizione di associare le zeppole alla Festa del Papà affonda le sue radici nella storia della Chiesa cattolica. San Giuseppe, falegname di Nazareth, era considerato un padre esemplare, protettore dei lavoratori e modello di famiglia. La sua festa, che coincide con l'inizio della primavera, era un momento di festa e di ringraziamento per il raccolto. Le zeppole, con la loro forma rotonda e dorata, simboleggiavano il sole e la rinascita della natura, e venivano preparate per celebrare questa ricorrenza.

Le zeppole di San Giuseppe esistono in diverse varianti regionali. In alcune zone d'Italia, come la Campania e la Sicilia, le zeppole sono fritte, mentre in altre, come il Lazio e la Toscana, sono al forno. La farcitura classica è a base di crema pasticcera e amarene, ma possono essere arricchite con altri ingredienti, come cioccolato, ricotta o canditi. Le zeppole sono un regalo perfetto per la Festa del Papà.