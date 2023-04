Oggi 26 aprile: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo Paolo Fox 26 aprile. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete – Sei molto preso intellettualmente da una persona. Sul lavoro invece sei bravo in ciò che fai ma la fatica inizia a farsi sentire.

Toro – Se vivi una storia ufficiosa in questi giorni potresti essere sul filo del rasoio. Sul lavoro invece fai attenzione alle spese di troppo.

Gemelli – In amore potresti vivere delle emozioni intriganti, lasciati andare! Sul lavoro invece la giornata è impegnativa ma i tuoi sforzi saranno premiati.

Cancro – In amore devi prendere una decisione, o dentro o fuori. Sul lavoro invece hai voglia di metterti in gioco, favoriti i liberi professionisti.

Leone – Vivi le emozioni giorno per giorno e le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. Sul lavoro invece cerca di non affaticarti e fai solo le cose necessarie.

Vergine – In amore c’è qualche tensione, consiglio prudenza. Sul lavoro invece non pensare che vogliano metterti da parte, non è così.

Bilancia – In amore questi giorni sono preziosi per fare dei buoni incontri. Sul lavoro invece le stelle ti proteggono ma anche tu devi fare la tua parte.

Scorpione – Se hai qualcuno nel cuore fatti avanti! Sul lavoro invece non esitare ad avanzare delle richieste ma attenzione al denaro.

Sagittario – Oggi è una giornata un po’ strana per i sentimenti, meglio rimanere un po’ in campana. Sul lavoro invece sii tempestivo nel prendere le decisioni.

Capricorno – In amore i rapporti di lunga data potrebbero andare incontro a qualche tensione. Sul lavoro invece ci vuole un po’ di tempo per fare in modo che le cose si sblocchino.

Acquario – In amore sarai maggiormente benevolo e ben disposto verso gli altri. Sul lavoro invece belle novità in arrivo.

Pesci – In amore torna la fiducia verso il partner e questo ti farà sentire bene. Sul lavoro invece non dare adito a malintesi e controlla le spese.

Almanacco

Il 26 aprile è il 116° giorno del calendario gregoriano. Mancano 249 giorni alla fine dell’anno.

Il Santo di oggi è San Cleto papa

Nati 26 aprile

Sei nato oggi? I nati il ventiseiesimo giorno del mese sono governati dal numero 8 (2+6=8) e dal pianeta Saturno, che porta con sé un forte senso di responsabilità. In amore possono incontrare difficoltà e delusioni. PREGI: Robusto, Indipendente, Razionale; DIFETTI: Isolato, Fissato, Ostinato.

1971 – Giorgia: Star del pop italiano con oltre sette milioni di dischi venduti, la sua è una delle voci più belle e potenti della storia della musica. Nata a Roma, Giorgia Todrani sale alla ribalta con “Sanremo Giovani 1993” che vince con il brano Nasceremo.

Accadde Oggi

A Padova rimangono uccisi 224 partigiani, esplode la centrale nucleare di Chernobil.

1478 – Firenze: Congiura dei Pazzi contro Lorenzo de’ Medici; il fratello del Magnifico, Giuliano viene ucciso in cattedrale

1518 – Disputa di Heidelberg di Martin Lutero

1859- Scoppia la seconda guerra d’indipendenza italiana .Tre giorni prima, il 23 aprile, l’Impero Austroungarico intima, con un ultimatum, al Regno Sabaudo il ritiro delle truppe dal Ticino.

Scoppia la seconda .Tre giorni prima, il 23 aprile, l’Impero Austroungarico intima, con un ultimatum, al Regno Sabaudo il ritiro delle truppe dal Ticino. 1931 – New York, si effettua la prima trasmissione televisiva sperimentale: la presentatrice Fay Marbe, un’attrice

1933 – Viene istituita la Gestapo, la poliziasegreta ufficiale del regime nazista

1937- Guernica, una cittadina dei Paesi Baschi spagnoli, è teatro di un durissimo bombardamento della Luftwaffe , nel corso della guerra civile spagnola. Guernica è rasa al suolo per il 70 per cento.

Guernica, una cittadina dei Paesi Baschi spagnoli, è teatro di un durissimo bombardamento della , nel corso della guerra civile spagnola. Guernica è rasa al suolo per il 70 per cento. 1945 – Insurrezione a Padova. Rimangono uccisi 224 partigiani e 500 tra Tedeschi e fascisti repubblicani;

Insurrezione a Rimangono uccisi e 500 tra Tedeschi e fascisti repubblicani; 1986- Esplode la centrale nucleare della città di Chernobil . A causa di gravi errori del personale e irresponsabilità dei dirigenti, durante un azzardato test di sicurezza, si fonde il nocciolo del reattore numero 4, che esplode, disperdendo nell’aria materiale radioattivo.L’esplosione provoca immediatamente 31 vittime. Nei giorni seguenti una nube radioattiva contaminerà buona parte dell’Europa, Italia compresa. Le conseguenze sulla popolazione locale dureranno per decenni

Esplode la centrale nucleare della città di . A causa di gravi errori del personale e irresponsabilità dei dirigenti, durante un azzardato test di sicurezza, si fonde il nocciolo del reattore numero 4, che esplode, disperdendo nell’aria materiale radioattivo.L’esplosione provoca immediatamente 31 vittime. Nei giorni seguenti una nube radioattiva contaminerà buona parte dell’Europa, Italia compresa. Le conseguenze sulla popolazione locale dureranno per decenni 1994: Il Sudafrica tiene le sue prime elezioni cui partecipano anche uomini e donne nere;

2017 – Ultima manovra della sonda Cassini: tuffo tra gli anelli di Saturno

1986 – Disastro alla centrale nucleare di Chernobil: Un test di sicurezza compromesso dalla cieca ambizione e dalla sciatteria umana scatena l’inferno nel cuore dell’ex Unione Sovietica. Alle vite cancellate in un istante dalla tremenda esplosione se ne aggiungono altre, innumerevoli, avvelenate lentamente dalle radiazioni. Anche oggi nessuno è in grado di dire con certezza quante perdite umane sono legate a quella sciagurata notte.