Supermercati più convenienti, ecco dove si risparmia a Verona e provincia

Fare la spesa è diventato sempre più costoso, ma facendo attenzione si riesce a risparmiare parecchio. Quali sono i supermercati e i discount più convenienti? Altroconsumo ha realizzato una dettagliata analisi sui prezzi dei vari tipi di negozi, confrontando oltre 1.200 punti vendita in tutta Italia e rilevando 1,6 milioni di prezzi. Ecco la classifica dei punti vendita con i prezzi più bassi.

I supermercati più convenienti a Verona e provincia

Risparmio massimo in città facendo la spesa nell'insegna con i prezzi più bassi: 903 €

SUPER ROSSETTO VIA MONTI LESSINI 76, LOC. MATTARANA

SUPER ROSSETTO VIA SPAZIANI 12

SUPER ROSSETTO STRADA PER ARBIZZANO 10, LOC. PARONA

SUPERMERCATI MARTINELLI VIA DEL BRENNERO 93, SAN PIETRO IN CARIANO

SUPERMERCATI MARTINELLI VIA DON FUMANO 3

PAM VIA DEI MUTILATI 3

PAM VIA IV NOVEMBRE 6/A

EUROSPAR VIA DANIELE MANIN 7

FAMILA VIA COLONNELLO GIOVANNI FINCATO 83

EUROSPAR VIALE DELLE NAZIONI 1

ESSELUNGA VIALE DEL LAVORO 15

CONAD VICOLO FOSSETTO 2

ESSELUNGA CORSO MILANO 100 A

ESSELUNGA VIA COLONNELLO GIOVANNI FINCATO 296

CONAD VIA PISANO 63

La classifica nazionale

Supermercati - Se vicino casa avete solo supermercati, questi 5 sono i più convenienti: Famila, Spazio Conad, Pam; Ipercoop, Esselunga.

Discount - Dove si risparmia di più sono questi: In’s, seguito a un solo punto di distanza da Aldi, Dpiù, Eurospin e Prix Quality.

Le città con i prezzi più bassi sono: Vicenza, Venezia, Rovigo, Cremona, Verona, Mantova, Modena e Padova. Al contrario, le più care sono Roma, Napoli, Palermo, Catania e Cagliari.

I risultati mostrano che le differenze di prezzo sono notevoli, sia tra le diverse categorie di negozi che tra le diverse città. Ad esempio, una famiglia che fa la spesa tutte le settimane in uno degli hard discount più convenienti (In’s Mercato) risparmia 3.455 euro all’anno rispetto alla spesa media indicata dall’Istat. Ma se sceglie solo prodotti di marca, la convenienza si riduce a 359 euro tra il supermercato più economico e quello più costoso.

A prescindere da dove fate la spesa è opportuno seguire sempre qualche piccolo accorgimento per ridurre un po’ i costi. In primo luogo non fate mai la spesa quando avete fame o comprerete molto più del necessario e, perlopiù, junk food. In seconda battuta comprate solo frutta e verdura di stagione: costa meno ed è pure più buona. Seguite le offerte e cucinate in base ad esse: se ci sono in offerta le zucchine acquistatene un po’ e per qualche giorno fate diverse ricette a base di zucchine. Infine, il modo migliore, per risparmiare resta quello di produrre più cose possibili a casa: pane, torte, biscotti, pasta fresca, marmellate e salse. Non solo risparmierete ma avrete anche cibi molto più genuini.

Fonte: www.altroconsumo.it