Sacchi di rifiuti abbandonati fuori dai bidoni. «È inaccettabile»

«È inaccettabile». Questo il commento di una residente di Borgo Roma che ha segnalato una situazione di degrado a Borgo Roma. Sacchi e sacchi di rifiuti sono stati abbandonati nei giorni scorsi al di fuori dei cassonetti in Via Lussino e in Via Combattenti Alleati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In Via Lussino (video in alto) sono stati lasciati anche rifiuti ingombranti come delle finestre. E molti di questi rifiuti sono stati lasciati vicino ai bidoni per la raccolta solidale di vestiti usati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Vestiti che sono stati lasciati al di fuori dei bidoni gialli in Via Combattenti Alleati (video in basso), direttamente sui marciapiedi e vicino ad altri rifiuti che non sono stati neanche raccolti in sacchi.