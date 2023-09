Oggi 28 settembre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati.

Oroscopo di Paolo Fox 28 settembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Cari ariete, l'amore può decollare grazie anche al favore della luna che smette di essere opposta. Sul lavoro c'è GIove che dà una bella mano e vi permetterà di portare avanti un progetto importante.

Toro - Cari toro, in amore c'è un bel po' di confusione che andrebbe gestita al meglio. Sul piano professionale ci vuole più tranquillità, ultimamente state affrontando tutto con grande agitazione.

Gemelli - Cari gemelli, a breve l'amore busserà alla vostra porta quindi fatevi trovare pronti. Sul lavoro prima di fare scelte importanti, confrontatevi con qualcuno di cui vi fidate.

Cancro - Cari cancretti, in amore non fatevi prendere dal nervosismo, cercate di essere un po' di razionali. Sul lavoro con la calma riuscirete a portare avanti tutti i progetti ancora in sospeso.

Leone - Cari leoncini, la luna è opposta quindi potrebbero esserci piccoli ostacoli in amore. Sul lavoro la fase di recupero arriverà da fine mese.

Vergine - Cari vergine, se siete in coppia la passione in questa giornata sarà alle stelle. Sul lavoro iniziate a fare progetti per il futuro.

Bilancia - Cari bilancia, in amore c'è bisogno di più leggerezza, quindi non siate troppo cervellotici ma lasciatevi andare. Sul lavoro attenzione alle uscite di denaro e cercate di ritrovare un giusto equilibrio.

Scorpione - Cari scorpioncini, la luna vi sostiene quindi le premesse per l'amore sono molto buone, ora spetta a voi fare la prima mossa. Sul lavoro c'è bisogno di ritrovare un po' di gioia di fare.

Sagittario - Cari sagittario, l'amore torna a regalarvi forti emozioni e sul lavoro il cielo vi sostiene e vi permetterà di dare il via a nuovi progetti di successo.

Capricorno - Cari capricorno, l'amore procede a gonfie vele ma attenzione a non ricadere negli stessi errori del passato. Sul lavoro la vera svolta ci sarà dal prossimo anno, per ora bisogna pazientare.

Acquario - Cari acquario, Venere sta per tornare favorevole e riportare un po' di serenità nella vostra vita amorosa. Sul lavoro avete voglia di cambiamento e di iniziare qualcosa di nuovo.

Pesci - Cari pesciolini, in amore riuscirete ben presto a superare una piccola crisi vissuta in questi ultimi giorni. Sul lavoro siete un po' in ansia per alcuni nuovi progetti ma dovreste vivere le cose con più serenità.

Almanacco

Il 28 settembre è il 271º giorno del calendario gregoriano. Mancano 94 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Venceslao (Martire) protettore di fabbricanti di birra, prigionieri e chierichetti.

Nati 28 settembre

Sei nato oggi? I nati il 28 settembre hanno la grande abilità di sapere conquistare e conservare l’affetto delle persone con cui desiderano entrare in contatto: ciò non significa necessariamente che siano fisicamente più attraenti degli altri, ma piuttosto che possiedono una sorta di fascino ammaliante che può sciogliere anche i cuori più freddi, facendoli battere all’impazzata.

1934 – Brigitte Bardot: C’è una sigla nella storia del cinema che evoca una delle donne più affascinanti e sexy di sempre, modello per generazioni di attrici.

1924 – Marcello Mastroianni: È universalmente riconosciuto come il Marcello del cinema italiano, di cui fu un protagonista assoluto nella stagione d’oro tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Settanta.

Accadde Oggi

Fleming scopre la penicillina, muore Papa Luciani, scoppia la moda del Karaoke.

551 a.C. – Nasce nello stato di Lu, in Cina, Confucio. Diverrà il maggior filosofo cinese, maestro di etica e di rispetto dell’autorità.

48 a.C. – Pompeo viene assassinato su ordine del Faraone Tolomeo XII dopo essere sbarcato in Egitto. Potrebbe essere avvenuto il 29 settembre, le registrazioni storiche sono incerte.

1542 – L’esploratore portoghese Juan Rodriguez Cabrillo approda con la sua nave nella baia di San Diego e così scopre la California .

La abolisce la dalle sue forme di punizione. 1928 – In Italia viene istituita la Federazione Italiana Rugby (FIR)

1978. Muore nella notte Papa Luciani (Giovanni Paolo I) dopo appena 31 giorni di pontificato, all’età di 66 anni. La sua morte improvvisa desta sorpresa e dolore ma anche molto sconcerto, tant’è che cominciano a circolare ipotesi molto diverse da quella ufficiale, riassunte dall’inglese David Yallop in un saggio in cui arriva a formulare l’ipotesi – che non ha mai trovato alcun riscontro di convalida – di un omicidio architettato da alcuni cardinali che si opponevano alle riforme annunciate dal pontefice, in particolare a quella dello IOR, l’istituto per le opere religiose, diretto da Paul Marcinkus.

A Roma viene ucciso da due killer a volto coperto il 24enne mentre legge l’Unità nella bacheca della sezione del Pci in via Appia Nuova insieme con due amici. L’assassinio viene rivendicato dai . 1978. Affiliati alle brigate rosse uccidono a Torino il capo officina della Lancia Piero Coggiola .

Alle tre e venti della notte avviene in Italia un : strade al buio, semafori spenti, trasporti filoviari e tranviari bloccati. I maggiori disagi si verificano a Roma, dove la causa viene attribuita alla prima edizione della , che ha determinato un eccezionale consumo notturno di energia elettrica. 2005 – Inizia la prima tranche del processo sul crack Parmalat: coinvolti i 18 dirigenti del Consiglio d’amministrazione, tra cui Callisto Tanzi. Per la richiesta di risarcimenti alle persone fisiche, bisognerà attendere l’altro processo, quello nei confronti delle banche coinvolte.

2010. All’Università di Oxford viene resa nota la scoperta del gene che provoca l’emicrania.

1928 – Fleming scopre la penicillina: Fare una sensazionale scoperta in campo scientifico è sempre il risultato di un lungo e meticoloso lavoro di ricerca in laboratorio e di osservazione della natura. In molti casi, tuttavia, la fortuna, o il caso che dir si voglia, gioca un ruolo decisivo nel vedersi riconosciuta la paternità di un’intuizione prima di altri. Con la penicillina è andata così. Ufficialmente la scoperta viene attribuita al biologo scozzese Alexander Fleming, che la mattina del 28 settembre del 1928 (data da lui riportata in uno scritto), di ritorno dalle vacanze, si accorse che in una zona della capsula i batteri non erano proliferati per via della presenza di una muffa. Il caso aveva voluto che le sue colture di batteri venissero contaminate da un fungo, probabilmente propagatosi da un vicino laboratorio, ribattezzato Penicillium notatum e da cui riuscì a isolare la preziosa sostanza antibiotica, destinata a salvare milioni di vite.