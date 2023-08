Oggi 28 agosto: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati

Oroscopo Paolo Fox 28 Agosto. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete: In amore è meglio non fare passi falsi e prima di interrompere una storia lunga meglio pensarci prima di prendere una decisione. Sul lavoro, nei prossimi mesi arriverà una buona collaborazione, approfittane!

Toro: Un problema che riguarda la casa potrebbe impegnarvi più del previsto. Sul lavoro, occhio alle finanze anche se Mercurio, che ora è in aspetto buono, può migliorare un rapporto professionale!

Gemelli: In amore meglio prendersi un po’ di relax, soprattutto quelli che hanno vissuto tutto in modo polemico negli ultimi tempi. Sul lavoro, sei forte ma è meglio giocare bene tutte le carte a tua disposizione!

Cancro: Le stelle sono dalla tua parte e in amore ora non è il momento di sprecare e buttare all’aria le occasioni. Sul lavoro, c’è un po’ di confusione, ma è meglio non cedere alle provocazioni!

Leone: Questa giornata in amore porterà con sé qualche dubbio. Sul lavoro, a livello burocratico ci sono dei problemi da affrontare, mantieni la calma e non farti prendere dal nervosismo!

Vergine: La Luna è dalla tua parte e in amore potrebbero nascere delle belle emozioni, tutte da vivere. Sul lavoro, nessuno ora sarà più in grado di farti del male!

Bilancia: Se sei single forse è perché ti sei messo troppo sulla difensiva, ma ora lasciati andare perché questo periodo promette bene. Sul lavoro, è il momento di lanciarsi in nuove sfide, forza!

Scorpione: In amore questo giorno porta con sé qualche tensione di troppo. Sul lavoro, invece, da settembre sarai più energico e tutto andrà per il verso giusto!

Sagittario: In amore hai voglia di recuperare il tempo perso, ora vuoi lasciarti andare alla passione. Sul lavoro, sono favoriti i contatti e i nuovi accordi!

Capricorno: In arrivo belle emozioni, ma è meglio non perdere tempo se ti piace qualcuno: che ne dici di farti avanti? Sul lavoro, c’è una bella energia e questa è una fase di recupero!

Acquario: In amore oggi meglio essere prudenti e fare attenzione alle parole perché la situazione non è così chiara come vorresti. Sul lavoro, cerca di affrontare tutto con coraggio anche se devi iniziare un nuovo progetto!

Pesci: Cerca di fare le cose a cui tieni di più nelle giornate di oggi e domani perché, purtroppo, il cielo prossimamente in amore non promette bene. Sul lavoro, dalla seconda metà di settembre ripartirai!

Almanacco

E’ il 240° giorno dell’anno, 35ª settimana. Alla fine dell'anno mancano 126 giorni.

Santi del giorno: Sant’Agostino (Vescovo e Dottore della Chiesa)

Etimologia: Agostino, Termine latino indicante “venerabile, augusto”, “Augustus”.

Nati 28 agosto

Sei nato oggi? Timidezza e riserbo ti impediscono spesso di essere apprezzato per quello che sei. Devi imparare ad avere maggior fiducia nella tue capacità, che sono molte, e nelle tue idee spesso geniali. Se lo farai riceverai, nel lavoro, i riconoscimenti che meriti. In amore, per essere felice devi solo diventare più aperto ed appassionato.

1749 – Johann Wolfgang von Goethe: Nato a Francoforte sul Meno e morto a Weimar, è stato un drammaturgo, poeta e scrittore, tra i massimi esponenti della storia della letteratura tedesca.

Accadde Oggi

Nasce l’Harley-Davidson, Martin Luther King pronuncia il celebre “I have dream”, divorzio reale tra Carlo d'Inghilterra e Diana.

430 – Muore a 75 anni ad Ippona il vescovo, che sarà poi venerato come Sant’Agostino

1903 – Nasce l'Harley-Davidson: Nel 1901 a Milwaukee (Wisconsin) nasce qualcosa di più di una semplice motocicletta… prende forma un mito senza età! Due ventenni, William Harley e Arthur Davidson, costruiscono pezzo per pezzo un prototipo di bicicletta motorizzata.

1943 – Benito Mussolini, prigioniero in Sardegna, viene trasferito sul Gran Sasso (l'Aquila).

1947. Manuel Laureano Rodriguez Sanchez, il leggendario torero spagnolo Manolete, viene ferito a morte durante una corrida a Linares e morirà durante la notte dopo alcune ore di agonia.

1963 – Martin Luther King pronuncia il celebre "I have dream": «Ho un sogno: che un giorno questa nazione si sollevi e viva pienamente il vero significato del suo credo: "Riteniamo queste verità di per sé evidenti: che tutti gli uomini sono stati creati uguali"». Parole scolpite nella storia degli Stati Uniti d'America e della lotta per i diritti dei neri, che furono pronunciate dal pastore Martin Luther King davanti a una folla di 250mila persone, raccolta al Lincoln Memorial di Washington.

1973. Il ministero della Sanità appura l'esistenza di una epidemia di colera a Napoli: una constatazione che giunge quando, già da sei giorni, nella città si era diffusa l'infezione da vibrione colerico. Un milione di napoletani vengono vaccinati e il numero dei morti sarà limitato a 27 su 277 casi accertati. Altri 9 morti in Puglia (3 a Bari), dove il contagio era arrivato.

1988. In Germania durante una esibizione della pattuglia aerea acrobatica delle Frecce Tricolori si scontrano in volo tre velivoli, uno dei quali precipita sulla folla. 70 i morti quasi mille i feriti.

1996. Ufficializzato il divorzio, dopo 25 anni di matrimonio, tra il principe Carlo e Diana. Con un bollo di 20 sterline e un timbro apposto da Mr. Robert West sul decreto che sancisce il divorzio n. 5029, la principessa Diana Spencer e il Carlo principe di Galles, erede al trono d'Inghilterra, pongono fine alla loro unione. Si sposarono a 32 anni lui, appena 20 lei. La storia della maestrina d'asilo semplice e bella che avrebbe potuto diventare regina diventò una favola moderna. Arrivarono due figli, William e Henry. I fotografi seguivano ovunque la coppia reale. Ogni vestito, ogni gesto, ogni sorriso della principessa Diana era analizzato e finiva in prima pagina. Presto però le cose presero una piega diversa. La ventata di nuovo portata a corte da Diana si infranse contro la rigidità della famiglia reale e contro il "fantasma" di un'altra donna", Camilla Parker Bowles, amore di gioventù di Carlo, da lui mai dimenticata. Il palazzo dorato divenne ben presto una prigione. I giorni di quella che presto sarebbe diventata semplicemente Lady D si trascinavano tra cerimonie ufficiali, viaggi di rappresentanza e la pressione della casa reale.