Oggi 2 ottobre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Almanacco

Il 2 ottobre il 275° giorno del calendario gregoriano (il 276º negli anni bisestili). Mancano 90 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santi Angeli Custodi

Oggi è: Festa dei Nonni. I nonni, i nostri angeli custodi, gli occhi amorevoli, le carezze e i sorrisi dolci, l’affetto e la saggezza, questo e tanto altro sono i nonni! Dal 2005 è stata introdotta in Italia la festa, già vigente negli Stati Uniti dal 1978, per ricordare l’importanza del loro ruolo nelle famiglie e nella società.

La Giornata internazionale della nonviolenza: Il 2 ottobre, giorno della nascita del Mahatma Gandhi, viene celebrata la giornata internazionale della nonviolenza, istituita nel 2007 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 2 ottobre: Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete - Cari ariete, attenzione in amore soprattutto se avete a che fare con qualcuno del capricorno o del cancro. Sul lavoro, invece, è il momento ideale per un avanzamento di carriera.

Toro - Cari toro, la vostra relazione è più forte che mai quindi godetevi questo momento di serenità. Sul lavoro ci sarà modo di ripartire alla grande molto presto.

Gemelli - Cari gemelli, in amore non datevi subito per vinti, aspettate prima di capire cosa è successo. Sul lavoro chiedete aiuto se ne avete bisogno.

Cancro - Cari cancretti, avete una grande voglia di innamorarvi quindi cercate di uscire il più possibile. Sul lavoro bisogna capire da che parte andare e oltrepassare gli ostacoli.

Leone - Cari leoncini, attenzione in amore perché ultimamente siete un po' aggressivi con il partner. Sul lavoro tutto procede al meglio grazie anche all'aiuto di Giove.

Vergine - Cari vergine, bene per tutte le coppie nate da poco che possono ufficializzarsi. Sul lavoro inizia una fase di recupero.

Bilancia - Cari bilancia, queto è il momento di innamorarvi quindi lasciatevi andare senza timori. Sul lavoro non sottovalutate i nuovi incontri che possono portare qualcosa di nuovo.

Scorpione - Cari scorpioncini, la luna è dalla vostra parte quindi gli incontri sono favoriti. Sul lavoro non perdete tempo, è il momento di risolvere i problemi.

Sagittario - Cari sagittario, in amore avete una grande voglia di cambiamento, così come sul lavoro ma bisogna cercare di capire cos'è che desiderate e se è solo un capriccio passeggero.

Capricorno - Cari capricorno, questa giornata non è l'ideale per i sentimenti, ci vuole molta prudenza in amore. Sul lavoro siete ancora in una fase di caos.

Acquario - Cari acquario, non trascurate il partner che ultimamente sta soffrendo della vostra assenza. Sul lavoro cercate di avere un atteggiamento più positivo.

Pesci - Cari pesciolini, è arrivato il momento di vivere tutte le sfumature dell'amore. Sul lavoro potrebbero esserci nervosismo ma cercate di mantenere la calma.

Accadde Oggi

1925 – Primo uomo in TV: Il fattorino William Taynton fu il primo uomo della storia a comparire in televisione. Fu lui a proporsi all’ingegnere scozzese John Logie Baird come soggetto per esperimenti sulla trasmissione delle immagini.

1935- Dal balcone di Palazzo Venezia, Mussolini dichiara guerra all’Etiopia , senza preoccuparsi delle sanzioni internazionali che sarebbero state prese contro l’Italia. Il giorno dopo, 110.000 soldati italiani e 50.000 ascari varcano il confine fra l’Eritrea, colonia italiana, e l’Etiopia.

1944- Dopo oltre sessanta giorni termina la rivolta di Varsavia con la firma della resa da parte dell'esercito nazionale polacco. La rivolta, stroncata dai nazisti nel sangue, costa la vita a duecentomila polacchi, centottantamila dei quali semplici civili.

1950 – Debuttano i Peanuts: Su sette quotidiani statunitensi viene pubblicata per la prima volta la striscia di fumetti Peanuts, con testi e disegni firmati da Charles Monroe Schulz. Si presentano per la prima volta ai lettori Charlie Brown (ispirato all'infanzia dell'autore) e il cane Snoopy (che in questa prima fase si comporta come un cane normale e non manifesta i suoi pensieri), con i loro inseparabili amici Shermy e Patty. Più tardi arriveranno Schroeder, Lucy van Pelt e suo fratello Linus, piccolo saggio che non si stacca mai dalla sua "coperta di sicurezza" (da cui l'espressione d'uso comune "coperta di linus").

1968- Citta' del Messico. Dagli elicotteri e dai tetti del ministero degli Esteri i soldati sparano sulla folla degli studenti radunati per protesta nella Piazza delle Tre Culture. A ordinare l'inizio dell'azione repressiva è il presidente Gustavo Diaz Ortaz. Il numero dei morti non viene mai accertato, anche se alcune stime parlano di 200 vittime. Mancano dieci giorni all'apertura delle Olimpiadi del Messico, i primi Giochi insanguinati della storia. Ma il massacro non riuscira' a fermare lo sport.

2001: Grounding della Swissair: gli aerei della compagnia di bandiera svizzera restano a terra a causa dell'assenza di liquidità a fronte della richiesta di pagamenti in contanti da parte dei fornitori;

2004 – Le Samoa Americane entrano nel North American Numbering Plan

2009 – A Messina e nei dintorni, a causa di nubifragi, una grossa frana danneggia gravemente Giampilieri Superiore e Scaletta Zanclea provocando 35 morti

Nati 2 ottobre

Sei nato oggi? Hai una straordinaria capacità di stabilire ottime relazioni con tutti quelli che ti circondano: con grande gentilezza riesci sempre a farti comprendere e ad ottenere ciò che vuoi. Nel lavoro riveli un vero talento per le pubbliche relazioni, in amore puoi contare su un matrimonio prestigioso e fortunato.

1869 – Gandhi: Politico e filosofo di rilievo mondiale, nato a Porbandar, in India, e morto, assassinato, a Nuova Delhi nel 1948. Nel mondo ha lasciato un segno tangibile.

1951 – Sting: Nato a Wallsend, nel nord est dell’Inghilterra, è una delle star della musica pop mondiale, anima e voce della storica band The Police, attiva tra la fine degli anni Settanta e la prima metà degli anni Ottanta.

1950 – Antonio Di Pietro: Politico ed ex magistrato, nato a Montenero di Bisaccia, nel Molise. Ha fatto parte, come pubblico ministero, del pool Mani Pulite che, nel 1992, ha condotto le principali inchieste di Tangentopoli.