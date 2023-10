Oggi 19 ottobre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti della storia, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati.

Oroscopo di Paolo Fox 19 ottobre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete – In amore con la Luna nel segno, questo periodo invita a fare delle scelte sentimentali importanti. A lavoro, mandare tutti a quel paese oppure sollevare polemiche è stupido, è l’ultima cosa da fare in questo momento.

Toro – In amore la situazione volge al bello, visto che la Luna sta per entrare nel tuo segno. A lavoro Giove è in opposizione, fai attenzione alle questioni legali.

Gemelli – In amore pausa di riflessione per le vecchie coppie, le convivenze sono messe a dura prova. A lavoro non è il caso di sottovalutare incontri e proposte nuovi.

Cancro – In amore gli incontri che farai in questo periodo potranno diventare molto importanti ed evolvere in amori intensi. A lavoro oggi sei poco concentrato, per cui non stringere rapporti con persone di cui non ti fidi.

Leone – In amore se il tuo è finito, grazie alla Luna favorevole potrai fare nuovi incontri speciali. A lavoro non ti conviene guardarti troppo attorno, concentrati solo su un obiettivo.

Vergine – In amore è una giornata in cui hai voglia di sfogarti con il partner, rischiando forti contrasti. A lavoro oggi sarà molto apprezzata una tua intuizione e riceverai parecchi complimenti.

Bilancia – In amore bisogna affrontare con coraggio una discussione e se è possibile cerca di chiuderla il prima possibile. A lavoro sono giornate un po’ pesanti, hai troppe cosa da fare. Prenditi una pausa.

Scorpione – In amore giornata serena, poi potrebbe tornare un po’ di agitazione. A lavoro le prossime giornate sono interessanti.

Sagittario – Gli amori che nascono oggi sono molto importanti, soprattutto per chi ha avuto una separazione recente. A lavoro periodo interessante per chi ha un’attività indipendente.

Capricorno – In amore anche oggi è meglio evitare qualsiasi tipo di polemica. A lavoro in questi giorni risentirai di qualche fatica ma da giovedì recupererai.

Acquario – In amore potresti avere una strana competizione. A lavoro quelli che hanno avuto un problema economico o legale non devo strafare.

Pesci – In amore è in arrivo un periodo complicato all’insegna della riflessione. A lavoro ciò che tu desideri subito è molto difficile che avvenga in tempi brevi.

Almanacco

Il 19 ottobre è il 292º giorno del calendario gregoriano. Mancano 73 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santa Laura di Cordova (Martire)

Etimologia: Laura, deriva dal celtico “lauro”,latinizzato in “Laurea” e “Laurilla”, era un nome diffuso già in epoca imperiale e tuttora gode di grande popolarità..

Accadde Oggi

Il Veneto viene venduto all'Austria, la fontana di Trevi si colora di rosso.

202 a.C. – Battaglia di Zama. Scipione l’Africano sconfigge Annibale, assicurando la vittoria alla Repubblica romana nella seconda guerra punica

1562- Naufragio de La Herradura, una violenta tempesta affonda venticinque galee spagnole, nel disastro persero la vita 5000 persone .

1812. Napoleone è costretto – dalla reazione dello zar e dei cittadini a lui fedeli – a ritirarsi da Mosca dopo aver conquistato la città ed essersi insediato al Cremlino.

Nati 19 ottobre

Sei nato oggi? Hai un temperamento tranquillo e prudente. Le tue scelte sono sempre ben ponderate e non ti avventuri mai su strade sconosciute. In questo modo ti garantisci la stabilità sia negli affetti che nel lavoro, ma, forse, rinunci anche ad alcune occasioni interessanti. Un poco più di audacia renderebbe la tua vita più stimolante e ti porterebbe a conseguire maggiore successo nel lavoro.

1944 – Peter Tosh: Tra i grandi del reggae che insieme all’amico Bob Marley utilizzò come linguaggio di protesta contro l’apartheid in Sud Africa e a favore della legalizzazione dela marijuana. Nato a Grange Hill, nell’entroterra occidentale della Giamaica, Winston Hubert McIntosh scelse il nome d’arte “Peter Tosh” quando, partendo dal ghetto di Kingston, si lanciò nella scena musicale con la storica band The Wailers, formata con Bob Marley e Bunny Wailer.

19 ottobre 1931 nasce John le Carré scrittore britannico. Autore di molti fra i più venduti romanzi di spionaggio, è stato un agente segreto del Secret Intelligence Service.