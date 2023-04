Oggi 13 aprile: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo Paolo Fox 13 aprile. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete – Questo cielo invita a consolidare i rapporti di coppia, ma anche a vivere le relazioni con più leggerezza. Il lavoro promette grandi occasioni per i giovani in cerca di un impiego.

Toro – Le stelle vi invitano a chiarire in amore: parlate oggi senza rimandare. Stiano attenti i giovani alle prime esperienze sentimentali. Sul lavoro si prevede qualche tensione con una personalità importante.

Gemelli – Purtroppo oggi ci sono disguidi e problemi che ti tengono lontano da chi ami. Sul lavoro la situazione è un po’ piatta, ma non negativa. Prossima settimana ci saranno ottimi affari.

Cancro – Si prevede una scelta in campo amoroso entro fine mese e ciò vi rende piuttosto iperattivi. Ci sono nuove collaborazioni che arrivano all’improvviso e saranno utili per il futuro.

Leone – Le storie che nascono in questi giorni sono importanti, ma se vivete già una bella relazione è il caso di programmare qualcosa insieme per i prossimi mesi. Sul lavoro è il momento di agire e dare spazio alle nuove idee.

Vergine – Attenzione in amore, Venere e Giove sono contrari: non fate il passo più lungo della gamba. Sul lavoro sarà necessario fare buon viso a cattivo gioco.

Bilancia – Potreste capire che non vale la pena arrabbiarsi con certe persone. Sia in amore che sul lavoro oggi si prevede un tira e molla.

Scorpione – La giornata è importante in amore, ma dovete sfruttarla al massimo. Sul lavoro ci sono possibili viaggi fruttuosi, ma è anche possibile parlare molto e ottenere poco.

Sagittario – La cosa più importante è che stiate bene: dire addio non sarà così difficile e anche fare nuovi incontri. Attenzione, sul lavoro, alle persone frustrate che scaricano su di voi.

Capricorno – Se siete usciti da una relazione negativa avete voglia di rimettervi in gioco. Sul lavoro è il momento giusto di far partire nuovi progetti.

Acquario – Attenzione agli incontri in amore, specie se avete già una storia. Oggi potrebbe esserci qualche problemino. Oggi sono previsti sacrifici sul lavoro, ma ne varranno la pena.

Pesci – Luna opposta in amore: se siete soli o usciti da poco da una relazione non avete voglia di innamorarvi. Qualche ritardo sul lavoro, ma è previsto, per oggi, che guadagnate prestigio.

Almanacco

Il 13 aprile è il 103º giorno del calendario gregoriano. Mancano 262 giorni alla fine dell'anno.

Santo del giorno: oggi si celebra Papa Martino I (Todi, 600 circa – Cherson, 16 settembre 655) è stato il 74º vescovo di Roma e Papa dal luglio 649 alla sua morte. È venerato come santo dalla Chiesa cattolica e dalle Chiese ortodosse.

Nati 13 aprile

Sei nato oggi? Sei caratterizzato da un temperamento deciso ed energico che ti permetterà di raggiungere, nella professione, quel che desideri. Devi però cercare di smussare un poco gli spigoli del tuo carattere e mostrarti più disponibile e tollerante verso chi ti circonda. In amore puoi contare su di un partner affezionato ma, se non vuoi perderlo, modera l’aggressività e non pretendere di essere l’arbitro della sua vita.

1808 – Antonio Meucci: La sua fama di inventore è legata a uno degli “scippi” più clamorosi della storia, di cui, seppur con un ritardo di oltre un secolo, gli è stata resa giustizia.

1906 – Samuel Beckett: Scrittore, drammaturgo e poeta, tra i più originali della prima metà del Novecento, è il maggior esponente del cosiddetto Teatro dell’assurdo. Nato a Dublino, in Irlanda.

Scomparsi

2000 – Giorgio Bassani: Autore profondamente calato nel proprio tempo, fu testimone diretto della ferocia nazi-fascista e interprete raffinato di temi universali, quali la solitudine umana e il conflitto fra realtà ed illusione, portati alla massima espressione poetica nel romanzo capolavoro Il giardino dei Finzi-Contini.

Accadde Oggi

Esplode l'Apollo 13: "Houston, abbiamo un problema", scoperta la Polinesia, Garibaldi è ferito ad una gamba, Fellini vince il terzo Oscar, un papa entra per la prima volta in una sinagoga.

947 – Ugo di Provenza abdica in favore di suo figlio Lotario II che è acclamato unico re d’Italia

1769 – Il brigantino Endeavour dell’esploratore James Cook arriva nell’isola polinesiana di Tahiti, era partito oltre un anno prima dall’Inghilterra.

arriva nell’isola polinesiana di era partito oltre un anno prima dall’Inghilterra. 1863 – Caprera, nell’isola del suo esilio volontario a nord della Sardegna, il generale Giuseppe Garibaldi, ancora costretto a letto dalla ferita alla gamba, riceve 37 visitatori

1870 – Viene fondato il Metropolitan Museum Art di New York

1895 – Alle falde del Vesuvio vengono trovati i resti di una villa romana risalente al 30 a.C. sepolta dalla eruzione del vulcano. Era stata l’abitazione di Lucio Erennio Floro sepolta dall’eruzione del 79. I reperti, venduti all’asta, alla morte dell’acquirente andranno al museo del Louvre di Parigi

Alle falde del Vesuvio vengono trovati i resti di una risalente al 30 a.C. sepolta dalla eruzione del vulcano. Era stata l’abitazione di Lucio Erennio Floro sepolta dall’eruzione del 79. I reperti, venduti all’asta, alla morte dell’acquirente andranno al museo del Louvre di Parigi 1919- Nella città di Amritsar, in India , le truppe britanniche, guidate dal Brigadiere Generale Dyer, aprono il fuoco su una folla di manifestanti. I soldati sparano fino all’esaurimento delle munizioni , uccidendo 379 persone e ferendone oltre 1200.

Nella città di , guidate dal Brigadiere Generale Dyer, aprono il fuoco su una folla di manifestanti. , uccidendo 379 persone e ferendone oltre 1200. 1943 – Seconda guerra mondiale: radio Berlino annuncia il ritrovamento di fosse comuni nelle foreste di Katyn presso Smolensk, in URSS. Anni dopo si confermerà trattarsi di circa 15.000 ufficiali polacchi uccisi dalla polizia segreta di Stalin

1959 – In una intervista al settimanale “Gente” il cardinale Ottaviani precisa che la scomunica prevista per chi vota Partito comunista riguarda… solo “coloro che praticano discipline marxiste”.

In una intervista al settimanale “Gente” il precisa che la prevista per chi vota Partito comunista riguarda… solo “coloro che praticano discipline marxiste”. 1964 – Federico Fellini vince per la terza volta l’ Oscar per il miglior film straniero con “8 e 1/2” . Lo aveva vinto nel 1957 con “Le notti di Cabiria” e nel 1958 con “La strada“. Nello stesso anno Sidney Poitier è il primo attore di colore ad essere premiato come miglior attore protagonista.

vince per la terza volta l’ per il miglior film straniero con . Lo aveva vinto nel 1957 con “Le notti di Cabiria” e nel 1958 con “La strada“. Nello stesso anno è il primo attore di colore ad essere premiato come miglior attore protagonista. 1976 – Un incendio , di origini dolose, devasta lo stabilimento Fiat di Rivalta , dove lavorano 15mila persone. I danni ammontano a due milardidi lire.

– Un , di origini dolose, devasta lo , dove lavorano 15mila persone. I danni ammontano a due milardidi lire. 1986- Giovanni Paolo II visita la sinagoga di Roma . E’ la prima volta che un Pontefice entra in un tempio ebraico.

. E’ la prima volta che un Pontefice entra in un tempio ebraico. 2004 – Quattro italiani, impegnati come guardie private, vengono sequestrati in Iraq dalle Falangi Maometto. Sono Maurizio Agliana, Umberto Cupertino, Fabrizio Quattrocchi e Salvatore Stefio.

1970 – Esplode l'Apollo 13: «Houston, abbiamo un problema». Una frase memorabile nella storia della conquista del cosmo. Più delle macchine e della tecnologia, furono la lucidità aritmetica e il coraggio dell’uomo a trasformare un clamoroso fallimento in una compiuta “mission impossible”. Dapprima l'onda d'urto di un'esplosione e poi i comandi dell'Apollo letteralmente impazziti. Guardando dall'oblò, l'equipaggio si rese conto che stava seminando nello spazio l'ossigeno del serbatoio 2, esploso per un cortocircuito (sul momento si pensò a un meteorite). La riserva a disposizione era insufficiente per le operazioni di allunaggio, per cui dalla base arrivò l'ordine di «missione annullata».

L'obiettivo a questo punto diventa riportare a casa gli astronauti. Gli ostacoli da superare erano diversi, l'equipaggio dovette trasferirsi nel LEM, che però era concepito per ospitare due persone per due giorni, mentre di lì in poi avrebbe dovuto reggere la presenza di tre persone per quattro giorni di viaggio.

Cominciò così una corsa contro il tempo dei tecnici della NASA, impegnati a cercare soluzioni ingegnose per limitare il livello di anidride carbonica e rintracciare l'energia elettrica necessaria per il rientro. Gli astronauti, dal canto loro, vennero chiamati a una dura prova di resistenza, dovuta all'assenza di viveri e acqua potabile e alle basse temperature. Ciò non impedì a Lovel di compiere manualmente una traiettoria mai tentata in precedenza e di trovare la lucidità giusta per scrivere a mano i calcoli, e utilizzandolo come scialuppa di salvataggio, alla fine furono tutti salvi.