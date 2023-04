Oggi 29 aprile: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo Paolo Fox 29 aprile. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete. La Luna è favorevole e se hai qualcuno già nel tuo cuore le cose andranno nel verso giusto. Sul lavoro ci saranno nuove proposte.

Toro. Le questioni lavorative e finanziarie vanno seguite con molta attenzione. L’aspetto amoroso non è un problema, siete in un buon momento.

Gemelli. Alcuni legami familiari potrebbero avere qualche problema a causa della Luna. Anche sul lavoro non è la giornata adatta per strafare.

Cancro. La situazione astrologica è molto interessante per l’amore, è il caso di guardarsi intorno. Sul lavoro potresti avere difficoltà a trovare gli accordi giusti.

Leone. E’ una giornata molto positiva per l’amore, grazie alla Luna che non vi crea più problemi. Sul lavoro, invece, potresti faticare un po’ prima di arrivare alle giuste conclusioni.

Vergine. Per ora ti converrebbe evitare discussioni in famiglia o in amore, non ne usciresti vincitore. Sul lavoro, la situazione astrologica migliora e ti porta nuove opportunità.

Bilancia. La situazione amorosa è favorita da una Luna che vi aiuta molto. Sul lavoro, potreste iniziare delle buone collaborazioni con persone inaspettate.

Scorpione. E’ probabile che in un momento così difficile tu abbia bisogno della vicinanza di chi ami. Anche sul lavoro, infatti, ci sono delle tensioni da risolvere.

Sagittario. Oggi la Luna è nel tuo segno e Marte non è più un problema. Un nuovo amore è alle porte e il lavoro non potrebbe andare meglio.

Capricorno. La situazione amorosa è molto interessante, puntate su nuovi incontri e non chiudetevi. Sul lavoro dovrete prestare attenzione alle nuove proposte.

Almanacco

Il 29 aprile è il 119° giorno del calendario gregoriano. Mancano 246 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santa Caterina da Siena (Vergine e Dottore della Chiesa, patrona d’Italia) protettrice delle infermiere. Semianalfabeta, non va a scuola e non ha maestri privati, i suoi genitori la vogliono dare in sposa già a 12 anni ma lei dice no. Diventerà mistica, consigliera spirituale per potenti e alti dignitari e santa patrona d’Italia e compatrona d’Europa.

Etimologia: Caterina, dal bizantino “Haikaterine”, “Hekaterine”, è un composto derivante da “hécatos”, “saettante”, appellativo sia di Apollo che di Ecate, dea degli Inferi. Altri vi leggono invece il greco “katharòs”, “puro”, dal quale prese forma “Catharina”, diffusosi rapidamente in tutti gli idiomi occidentali, come personale femminile.

Nati 29 aprile

Sei nato oggi? I nati il 29 aprile tengono in gran conto l’immagine che la società, gli amici o la famiglia hanno di loro, ma non per questo possono definirsi insicure: hanno anzi di solito una idea molto chiara di chi sono e di che cosa vogliono ottenere da ogni situazione. Di tanto in tanto accade che queste persone, sentendosi imprigionate nella loro stessa prevedibilità e fermezza, desiderino esplodere in qualche atto di spontaneità o impulsività, ma siano in qualche modo inibiti a farlo. Sono persone molto affidabili e per questo vengono a trovarsi spesso in posizioni di responsabilità (il che può diventare a volte un peso).

1906 – Enrico Mattei: Imprenditore, politico e dirigente pubblico nato ad Acqualagna, in provincia di Pesaro e Urbino.

Scomparsi

1980- Muore a Los Angeles il maestro del brivido, Alfred Hitchcock, regista di punta del cinema inglese.

Accadde Oggi

William sposa Kate, la Turchia blocca Wikipedia.