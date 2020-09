Quattro enoteche a Verona, ecco i wine bar dove sorseggiare dell'ottimo vino in città

Amanti del vino, abbiamo selezionato un poker tutto per voi!

Stiamo parlando delle migliori enoteche di Verona (in questo tour ci soffermiamo solo sulla città), veri e propri templi del vino. Nessuna presunzione di fare classifiche, ma solo un consiglio basato in questo caso su due caratteristiche: ampia selezione dei vini da asporto e possibilità di gustare un calice o una bottiglia ai tavolini o al bancone.

SIGNORVINO Verona

Iniziamo con uno dei locali tra i più conosciuti il “Signor Vino”, un nuovo wine store proprio nel cuore della città, a due passi dall’Arena. L'enoteca Signovino a Verona si sviluppa su due livelli, uno al piano terra di circa 200 metri quadrati e un piano interrato di circa 125. L’enoteca offre anche un servizio di cucina che propone alla clientela piatti semplici e di qualità suddivisi per regione.

Indirizzo: Corso Porta Nuova, 2

Telefono: 045 800 9031

Ristorante Bottiglieria Corsini

Ubicato a pochi passi da Piazza Bra e dall’Arena, la bottiglieria Corsini è un punto di riferimento per coloro che sono alla ricerca di un’enoteca dall’atmosfera calda ed elegante. Il locale inoltre propone un ristorante alla carta con piatti tipici e non solo. Un locale che saprà coccolarti dalla colazione alla cena, ma soprattutto che è un fiore all’occhiello per gli amanti del buon vino, che potranno acquistare bottiglie in formato magnum.

Indirizzo: Largo Divisione Pasubio, 2, 37121 Verona VR

Telefono: 3756108221

Enoteca Segreta

Enoteca Segreta è il locale ideale dove gustare i prodotti tipici del territorio veronese accompagnati da deliziosi vini. Ciò che all’Enoteca Segreta vi è offerto è una selezione continua di materie prime di qualità.

Menù veronese rivisitato servito tra luci soffuse in un ristorante intimo con sala “segreta” nella cantina, adeguato a un perfetto aperitivo, come a una cena romantica.

Indirizzo: Vicolo Samaritana, 10, 37121 Verona VR

Telefono: 0458015824

Enoteca Piacere Divino

L'enoteca propone non solo le migliori bottiglie, ma anche un'ampia scelta di vini sfusi rossi, bianchi e frizzanti e birre alla spina, venduti sfusi e pronti per la degustazione in qualsiasi momento. Piacere Divino è nata con l'intento di offrire alla clientela una ricca selezione di prodotti di altissima qualità, personalmente selezionati dai titolari, proposti ad ottimi prezzi. Il rapporto diretto con le aziende produttrici garantisce infatti non solo la tipicità del prodotto, ma anche la possibilità di far conoscere la realtà di piccole cantine, dove la produzione viene curata ancora secondo la tradizione.