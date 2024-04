Migliore extravergine d'oliva, al top in Italia tre oli veronesi

Il Veneto è una regione di produzione di grandi oli, con una tradizione radicata nei secoli che risale addirittura all’epoca romana. Lo testimoniano le eccellenze censite dalla prestigiosa Guida: 6 le insegne che hanno raggiunto con i loro extravergine il massimo punteggio delle Tre Foglie, 3 sono veronesi.

L'olio extravergine di oliva, pilastro della dieta mediterranea, è più di un semplice condimento grazie ai suoi benefici per la salute e il suo valore culturale e gastronomico, essendo un simbolo della tradizione e dell'artigianato italiano. La 14esima edizione della Guida Oli d’Italia, presentata dal Gambero Rosso, l'autorevole rivista di enogastronomia celebra la diversità delle olive italiane e promuove le storie di produttori che perpetuano una tradizione millenaria. La guida analizza 679 etichette di extravergine, evidenziando 191 prodotti di spicco e 34 di eccellenza decennale.

Le Tre Foglie veronesi

Le Tre Foglie rappresentano le aziende olivicole di eccellenza ciascuna con un proprio carattere unico e un'offerta di prodotti di alta qualità, sono 3 nella nostra provincia.

Colle d'Oro sul Lago, Sona (VR): Questa giovane azienda, fondata dalla famiglia Volani, si trova sulle colline moreniche a poca distanza dal Lago di Garda. Occupa 2,5 ettari, con un ettaro dedicato a 500 olivi. La proprietà include anche un piccolo vigneto, coltivazioni di kiwi e un roseto. L'olio extravergine di oliva prodotto è noto per le sue note di pomodoro, erbe aromatiche, mela e pepe, con un carattere verde e persistente.

La Contarina, Illasi (VR): Fondata nel 1994 da Maurizio Tamellini e gestita con tecniche di agricoltura naturale dall'agronoma Orietta Pavan, l'azienda si estende su 3,5 ettari con 1.900 olivi. Dispone anche di un frantoio storico attivo dal Settecento e modernizzato nel corso degli anni. L'olio è caratterizzato da aromi di pomodoro, erbe aromatiche, mela ed erba, con una fresca tonalità verde.

Luigi Ruffo, Illasi (VR): Fondata nel 2012, questa azienda si dedica alla valorizzazione delle varietà autoctone della Valpolicella, come Favarol e Grignano. Con 5.300 alberi distribuiti su 15 ettari, produce olio extravergine di oliva DOP Valpolicella Bio e miele. L'olio si distingue per le sue note di pomodoro, erbe aromatiche, lattuga, mela e pepe, ed è apprezzato per la sua persistenza verde.

La guida Oli d'Italia di Gambero Rosso

La nuova guida Oli d'Italia 2024, presentata al Vinitaly di Verona, racconta come la produzione di extravergine sta cambiando, rimanendo comunque un prodotto di altissima qualità. Quest'anno gli oli premiati con il massimo riconoscimento delle Tre Foglie sono 191.

La produzione di olio extravergine di oliva ha subito significative fluttuazioni, particolarmente evidenti con il dimezzamento della produzione in Spagna negli ultimi due anni. Questo ha influenzato i prezzi al dettaglio, facendo oscillare l'extravergine comunitario tra 8 e 9 euro al litro, mentre il 100% italiano varia tra i 10 e i 12 euro al litro. Nel contesto della campagna olearia 2023/2024, la Puglia emerge come la regione più produttiva con oli noti per la loro potenza ed eleganza. Nonostante le sfide climatiche, la siccità in particolare, alcune aziende hanno eccelso, producendo oli che si distinguono per i loro profumi vegetali e la qualità.