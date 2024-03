Migliore colomba pasquale: una veronese tra le più buone d'Italia

La Colomba è il gioiello dei dolci pasquali italiani, incarna l'eccellenza dei grandi lievitati della tradizione culinaria del Bel Paese. Questo dolce, dalla forma simbolica e delicata, mescola la leggerezza dell'impasto con il gusto ricercato dei canditi, il tutto impreziosito da una croccante copertura di zucchero e mandorle.

Infermentum di Stallavena ha ottenuto il prestigioso riconoscimento del Gambero Rosso, su una degustazione alla cieca tra le 90 migliori colombe pasquali d'Italia, il lievitato veronese è risultato tra le eccellenze, davanti anche al maestro Iginio Massari.

Così ha descritto il Gambero Rosso il dolce di Infermentum: "La colomba si eleva in modo regolare arricchita da una glassa classica, croccante e lievemente disordinata. L’interno, di un giallo luminoso ma non spinto, intrappola una leggera punteggiatura di vaniglia. Ruba la scena l’occhiatura, a dir poco espressiva, quasi selvaggia, con vari alveoli grossi e allungati. I canditi di grandi dimensioni, si fanno apprezzare per la loro bontà: sono carnosi, succosi e aromatici."

Le quattro colombe Infermentum

La Colomba prodotta a Verona è l'erede della tradizione dei grandi lievitati per cui è famosa la città che ha inventato il Pandoro. Il dolce pasquale non è solo un piacere per il palato, ma un tributo alla maestria artigianale nell'arte bianca. Lievito madre, prodotti selezionati e qualità artigianale, le Colombe nascono per mettere tutti d’accordo a tavola. C’è chi non rinuncia alla tradizione, chi preferisce i sapori più delicati, chi ama sperimentare nuovi abbinamenti. Infermentum ha pensato a tutti per questa Pasqua, proponendo la loro Colomba in quattro diverse varianti tutte da provare.

Colomba Tradizionale - Per gli amanti della tradizione, l’impasto a lievitazione naturale sorprende per l’avvolgente equilibrio di sapori tra le mandorle e la dolcezza dell’arancia candita. La sua delicata sofficità e il suo fragrante profumo sprigionano un’esperienza tutta da condividere.

Semplice - Senza canditi né farciture, questa nuova colomba prende tutta la sua forza dal bouquet aromatico naturalmente presente nell’impasto, dalla sua nota agrumata e dalla glassa croccante.

Ai Tre cioccolati - La colomba dedicata ai più golosi. L’impasto lievita naturalmente, ora dopo ora, in una soffice delizia ripiena di cioccolato al latte, bianco e fondente avvolta nel profumo d’arancia. Il tutto ricoperto da una glassa arricchita da una generosa quantità di pregiato cacao in polvere.

All'Albicocca - Il dolce pasquale ha nella sua freschezza e nella sua fragranza delicata il suo aspetto essenziale. L’albicocca candita porta il profumo della primavera in arrivo, insieme alla glassa all’amaretto con scaglie di mandorle pelate.

Le colombe di infermentum, disponibili nel solo formato da 750 grammi, hanno un prezzo di 30 euro e sono acquistabili sul sito di Infermentum. L'azienda veronese di Stallavena nata dall’amicizia e passione per la pasticceria di tre giovani che hanno creduto nel loro istinto, oggi esporta i suoi prodotti artigianali in 12 paesi del mondo.

La classifica Gambero Rosso