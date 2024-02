Gigliola Cinquetti, stasera la cantante veronese a Sanremo, ecco la sua storia e cosa canterà

Gigliola Cinquetti, la cantante veronese icona della musica italiana, celebra il sessantesimo anniversario del suo storico brano "Non ho l'età" con un ritorno emozionante al Sanremo 2024, nella serata finale, in programma sabato 10 febbraio alle 21 su Rai 1.

La sua vittoria al festival soli sedici anni nel 1964 segnò l'inizio di una carriera straordinaria, che la vide trionfare non solo sul palco dell'Ariston ma anche all'Eurovision Song Contest nello stesso anno, diventando la prima artista italiana a vincere l'ambito premio. Il suo talento non si fermò lì: nel 1966 conquistò nuovamente il pubblico di Sanremo con "Dio, come ti amo", in duetto con Domenico Modugno.

La storia di Gigliola Cinquetti

Gigliola Cinquetti, nata a Cerro Veronese il 20 dicembre 1947 da una famiglia nobile, ha avuto un'infanzia e un'adolescenza immerse in un ambiente culturalmente ricco, grazie alle sue origini nobiliari. Questo contesto l'ha portata a sviluppare fin da piccola una profonda passione per l'arte, in particolare per la pittura, che l'ha accompagnata per tutta la vita. La sua formazione artistica inizia con l'iscrizione al Liceo Artistico, dove oltre alla pittura, Gigliola si dedica allo studio del pianoforte, mostrando un talento e un interesse verso le diverse forme d'arte.

La sua passione per la musica la porta a frequentare il Conservatorio di Verona, dove una maestra riconosce il suo potenziale e la incoraggia a esplorare il mondo della canzone. Questo consiglio si rivela determinante per la sua carriera: Gigliola partecipa a una manifestazione canora che le apre le porte del successo, il Festival di Castrocaro. Questa scelta si rivela vincente e la porta a conquistare due vittorie al Festival di Sanremo e un trionfo all'Eurovision Song Contest.

Nonostante l'amore per lo studio e l'iscrizione prima alla Facoltà di Architettura e poi a quella di Filosofia, Gigliola decide di abbandonare l'università per inseguire il suo sogno di diventare cantante.

La vita personale di Gigliola Cinquetti è stata altrettanto ricca e appagante. Nel 1979, all'età di 32 anni, incontra Luciano Teodori, giornalista, che diventa l'amore della sua vita. La loro relazione si trasforma ben presto in un solido matrimonio, dal quale nascono due figli: Giovanni e Costantino. I due ragazzi hanno seguito le orme della madre nel mondo dello spettacolo, partecipando al reality show "Pechino Express" nel 2013, guadagnandosi una certa notorietà presso il pubblico televisivo.