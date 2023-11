Femminicidio: quali sono i segnali di pericolo, gli uomini che possono commetterlo

Il femminicidio, l'omicidio di una donna a causa del suo genere, è una tragica realtà che continua a verificarsi in tutto il mondo. Le statistiche sono allarmanti. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 35% delle donne in tutto il mondo ha subito violenza fisica e/o sessuale da un uomo. In Italia, l'ultima indagine Istat mostra che il 31,5% delle donne ha subito violenza. Questo significa che una donna su tre subisce violenza almeno una volta nella vita. In Italia dall'inizio dell'anno, 105 donne sono state uccise da uomini con cui avevano una relazione.

Spirale della violenza

Inizia con una fase di crescente tensione, caratterizzata da frequenti litigi e tentativi della vittima di disinnescare la situazione. Segue la fase dell'aggressione, con manifestazioni di violenza fisica o psicologica, in cui l’aggressore chiede scusa e si pente del proprio comportamento. In alcuni casi il partner abusante prova vergogna e fa promesse di cambiamento, in altri, invece, colpevolizza la vittima definendola come la responsabile delle azioni che lui ha compiuto.

Queste fasi si presentano alternandosi e seguendo un andamento ciclico. Infatti, isolamento, intimidazioni, minacce, ricatto dei/lle figli/e, aggressioni fisiche e sessuali si intervallano spesso a false riappacificazioni, momenti di relativa calma in cui la coppia vive la cosiddetta “fase della luna di miele”, questo processo contribuisce a confondere la donna, aumentandone l’insicurezza.

Riconoscere i segnali di pericolo può essere fondamentale nella prevenzione di questi atti estremi. È importante sottolineare che la responsabilità di prevenire il femminicidio ricade sugli aggressori e non sulle vittime. Tuttavia, comprendere i segnali di allarme può aiutare le donne e le comunità a identificare situazioni potenzialmente pericolose.

Segnali di pericolo

Violenza fisica e psicologica: Spesso, i femminicidi sono preceduti da periodi di violenza domestica, che possono includere abusi fisici, emotivi, psicologici e sessuali.

Comportamento ossessivo e controllante: Gli uomini che vedono le loro partner come proprietà tendono a esercitare un controllo eccessivo sulle loro vite, limitando la loro libertà personale.

Gelosia estrema: Una gelosia irragionevole e costante può essere un segnale di allarme, specialmente se porta a comportamenti aggressivi o minacciosi.

Isolamento sociale della vittima: L'aggressore può cercare di isolare la vittima da amici, familiari e altre reti di supporto.

Minacce di morte o di danno: Le minacce esplicite di violenza o di morte sono un chiaro segnale di pericolo.

Storia di comportamenti violenti: Gli uomini con un passato di violenza, sia all'interno che all'esterno delle relazioni intime, possono avere una maggiore propensione a commettere femminicidio.

Chi sono gli Uomini che possono commettere femminicidio?

Non esiste un profilo unico per gli uomini che commettono femminicidio. Possono provenire da qualsiasi contesto sociale, economico o culturale. Tuttavia, alcuni fattori comuni includono:

Problemi di salute mentale: Anche se non tutti gli uomini con problemi di salute mentale sono violenti, in alcuni casi, questi problemi possono contribuire a comportamenti aggressivi.

Credenze e norme culturali: Gli uomini che aderiscono a credenze patriarcali rigide e hanno atteggiamenti misogini sono più inclini a giustificare la violenza contro le donne.

Abuso di sostanze: L'abuso di alcol o droghe può esacerbare la violenza, anche se non è una causa diretta.

Stress e fattori ambientali: Situazioni di stress elevato, come difficoltà economiche o crisi personali, possono aumentare il rischio di comportamenti violenti.

Il femminicidio è un problema grave e persistente che necessita di un'attenzione costante e di strategie integrate per la sua prevenzione e eradicazione. È fondamentale che la società nel suo insieme riconosca la gravità di questo fenomeno e si impegni attivamente nella lotta contro la violenza di genere, per costruire un futuro più sicuro e paritario per tutte le donne.