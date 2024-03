Carpisa, l'eleganza delle borse arriva nel cuore di Verona

Carpisa, storico brand di borse, valigeria ed accessori, sabato 9 marzo ha inaugurato un nuovo concept store nella via più iconica della città di Verona. Situato in via Mazzini, 7/9 il nuovo store conta uno spazio espositivo di 180 metri quadri su due livelli e 3 ampie vetrine, uno spazio contemporaneo di brand experience dove prodotti Moda, Travel e Business si fondono in un unico ambiente e convivono in perfetta sintonia, con l’obiettivo di regalare al consumatore un’esperienza d’acquisto inclusiva e completamente rinnovata.

Design, arredi contemporanei e versatili, spazi ben organizzati che valorizzano il prodotto e ricreano un’atmosfera armoniosa comunicando in modo preciso il linguaggio, lo stile e l’identità del brand. Il prodotto Carpisa si trova in perfetta sinergia espositiva: un’integrazione moderna, versatile e semplice tra architettura e prodotto.

Per coerenza con il percorso che il brand Carpisa ha intrapresa da anni in tema di sostenibilità, per lo sviluppo del nuovo concept store sono stati scelti e utilizzati materiali a basso impatto ambientale come parato in tessuto 100% riciclato, collante per pavimenti composto da materiali riciclati, vernici con assorbimento di CO2, illuminazione a risparmio energetico.

Le collezioni Carpisa

Carpisa è un brand italiano leader nella produzione e vendita di borse, valigie e accessori moda. Fondato nel 1977, il marchio si distingue per l'ampia gamma di prodotti di alta qualità a prezzi accessibili.

Le collezioni Carpisa si rinnovano continuamente per offrire proposte sempre al passo con le ultime tendenze. Dalle borse a mano alle tracolle, dagli zaini agli shopper, Carpisa offre una vasta scelta di modelli per soddisfare ogni esigenza di stile e funzionalità.

Materiali e finiture

Carpisa utilizza solo materiali di alta qualità, come pelle, ecopelle e tessuto, per garantire la massima resistenza e durata dei suoi prodotti. Le finiture curate e i dettagli ricercati rendono le borse Carpisa un accessorio di classe e raffinatezza.

Varietà di modelli e colori

Carpisa propone una varietà di modelli e colori per adattarsi ad ogni gusto e occasione. Dalle borse eleganti per le cerimonie a quelle casual per tutti i giorni, Carpisa offre la soluzione perfetta per ogni stile.

Rapporto qualità-prezzo

Carpisa si contraddistingue per l'ottimo rapporto qualità-prezzo. I prodotti del brand sono accessibili a tutti, senza rinunciare a stile e qualità.