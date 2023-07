Victoria’s Secret apre a Verona, è la lingerie delle modelle

Victoria’s Secret apre oggi al pubblico il primo store in Veneto, a Verona, all’interno del centro commerciale Adigeo. Il negozio è noto in tutto il mondo per le sue creazioni di lingerie e per i prodotti di bellezza, ma anche per aver lanciato alcune delle modelle più importanti del panorama mondiale. Tra le sue 'ambasciatrici-angeli' ci sono state Hailey Beiber, Bella Hadid, Laetitia Casta e Adriana Lima. Tra i prodotti in vendita non mancheranno borse, profumi e creme per la cura del corpo.

Il nuovo negozio, che offre lavoro a 12 nuove persone, è situato al 1° piano della struttura e si estende su un unico piano, lungo una superficie di 450 mq. Si contraddistingue per il nuovo format caratterizzato da un design che predilige tinte leggere, dai toni rosa cipria e panna, per valorizzare maggiormente l’assortimento esposto.

Uno dei punti forti dello store sarà il servizio esclusivo offerto dal personale di Victoria's Secret, consulenti esperti di lingerie che aiuteranno i clienti a trovare la vestibilità perfetta del proprio reggiseno. Grazie a un'esperienza one-to-one di Bra-Fitting, ogni donna potrà scoprire nel dettaglio le diverse collezioni e i modelli ideali per ogni silhouette. I Bra-Fittings sono gratuiti e non è richiesto alcun appuntamento. Victoria's Secret offre una vasta gamma di taglie di reggiseni che vanno dalla coppa 32B alla 38DDD, con diversi livelli di imbottitura, come push-up, leggermente imbottiti e senza ferretto.

Appassionati del brand e curiosi potranno trovare in negozio un ampio assortimento di lingerie con le collezioni dedicate ad ogni tipo di personalità e fisico, dalla linea inclusiva T-shirt Bra, dedicata a donne attive e dinamiche, fino alle iconiche Dream Angels e Very Sexy collections. A completare l’offerta, insieme alle collezioni di pigiami e accessori, saranno disponibili tutte le fragranze, quali Bare, pensata per interagire con il profilo chimico della pelle di chi la indossa, nonché gli intramontabili profumi Victoria's Secret Bombshell e Victoria's Secret Tease.