Nuovo ristorante a Verona: tra i piatti, 'Il Giardiniere', 'La Matta', 'La Spiona', 'I Morosetti'

"Al Condominio" è un ristorante innovativo situato nel cuore di Verona, che offre un'esperienza culinaria unica incentrata sulla convivialità e l'interazione umana. Con l'opzione "tech free", i commensali sono invitati a mettere da parte i dispositivi elettronici per godere appieno della compagnia e della cucina, ricevendo in cambio una bottiglia omaggio. In una società sempre più fredda e spersonalizzata, nella città dell’amore ha aperto in Via Marconi, un luogo in cui la creatività, lo spazio ed il tempo conoscono dimensioni inedite con protagonista il buon cibo.

Il menù

Ogni piatto vive nella tradizione italiana e mixa gusti e sapori da Nord e Sud con piatti che prendono il nome da ironici stereotipi tipici e onnipresenti di ciascun condominio. Sfogliando il menù si nota infatti che ogni piatto prende il nome da una delle tante figure che si ritrovano nella buona tradizione di ogni palazzina che si rispetti.

Si parte dagli antipasti “Quelli del Primo Piano”, “Il Giardiniere”, “La Matta”, passando dai primi piatti come “La Guardona”, “La

Vecia”, “Lo Straniero” (piatto internazionale), per arrivare ai secondi con “I Morosetti”, “La Sportiva” (piatto bilanciato per chi vuole rimanere in forma) e l’immancabile “Spiona”, solo per citare alcune portate. “Il Manutentore”, “L’Amministratore” e “Il Giardiniere” saranno gli chef in incognito che con un outfit a tema daranno vita a piatti della tradizione italiana rivisitati in chiave moderna e che gli stessi ospiti potranno vedere all’opera grazie alla grande cucina a vista che lascerà spazio all’interazione.

Altra grande novità arriva da “La Cassetta della Posta”. Ogni ospite, infatti, potrà scegliere a inizio serata se “liberarsi” del proprio cellulare per staccare dalla tecnologia. Per chi deciderà di scegliere l’opzione “tech free” potrà riporre il proprio smartphone nella personale cassetta delle lettere, ricevendo in omaggio una bottiglia di benvenuto, come alternativa al telefono.

Le recensioni saranno affidate a carta e penna e potranno essere imbucate nelle cassette della posta, lasciando così un personale ricordo della cena “Al Condominio”.

"Al Condominio" si distingue per la sua atmosfera accogliente, che ricorda quella di casa, e per la sua cucina a vista che permette agli ospiti di interagire con gli chef. Questo ristorante rappresenta una novità nel panorama gastronomico veronese, proponendo un approccio umano alla ristorazione in un ambiente curato e familiare.