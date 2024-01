Oroscopo Paolo Fox & Almanacco del 22 gennaio

I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati.

Oroscopo Paolo Fox 22 gennaio. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, attenzione a questa giornata perché potrebbero esserci dei fastidi sul lavoro che vi faranno innervosire. Non riversate lo stress sulla coppia, però.

Toro - Cari toro, bello questo periodo per la sfera lavorativa che vi vede veri protagonisti. Per quanto riguarda i sentimenti avete voglia di amare e dimostrare al partner quanto ci tenete.

Gemelli - Cari gemelli, in questa giornata attenzione perché qualche strascico di nervosismo c'è ancora. Cercate di ritrovare un po' di serenità nella coppia e sul lavoro arriva una bella fase di recupero.

Cancro - Cari cancretti, la luna vi fa qualche dispetto e porta un po' di malumore. Allontanateli però organizzando qualcosa di bello da fare in coppia. Sul lavoro meglio non fare scelte affrettate.

Leone - Cari leoncini, in amore c'è un bel po' di serenità ritrovata godetevi questo momento e sul lavoro tornerete in prima linea.

Vergine - Cari vergine, la giornata di oggi porta qualche problemino in amore ma niente di irrisolvibile. Per quanto riguarda il lavoro otterrete bei risultati, soprattutto se vi siete impegnati tanto nell'ultimo periodo.

Bilancia - Cari bilancia, il cielo di oggi parla di un po' di stress accumulato quindi meglio riposarsi. In amore potrebbero esserci piccole incomprensioni e al lavoro meglio pensarci domani.

Scorpione - Cari scorpioncini, attenzione agli attriti in amore e sul lavoro avete accumulato troppa stanchezza, questa giornata prendetevela per ricaricare le batterie.

Sagittario - Cari sagittario, siate un po' più prudenti del solito oggi, soprattutto in amore. Sul piano professionale, invece, ottimi risultati e belle soddisfazioni in arrivo.

Capricorno - Cari capricorno, bello questo cielo per la nascita di nuovi amori, non abbiate paura di abbassare i muri che avete creato in questi anni. Per il lavoro è una buona giornata.

Acquario - Cari acquario, belle queste stelle per l'amore, soprattutto per i cuori solitari e sul lavoro sono favoriti i contatti con le altre città.

Pesci - Cari pesciolini, c'è un po' di nervosismo nell'aria ma non andrebbe alimentato. Sul lavoro, invece, le stelle parlando di grandi successi, presto tutti noteranno quanto siete bravi in quello che fate.

Almanacco

E’ il 22° giorno dell’anno, 4ª settimana. Alla fine dell'anno mancano 343 giorni.

Santi del giorno: San Vincenzo di Saragozza (Diacono e Martire) protettore dei vinai.

Etimologia: Vincenzo, deriva dall’aggettivo latino vincens, tratto da Victor, e prende il significato di “destinato alla vittoria, vittorioso”. La sua diffusione si deve al culto per i vari santi e beati che portarono questo nome. Vincenzo è tra i 10 nomi più diffusi tra la popolazione adulta italiana e continua a far parte dei primi 50 nomi più usati per i nuovi nati.

Nati 22 gennaio

Sei nato oggi 22 gennaio? Hai uno spirito sensibile e una vera predisposizione per l’arte, la letteratura, gli studi umanistici. Una professione che abbia a che fare con questi tuoi interessi ti consentirà di esprimere al meglio le tue doti e di raggiungere una buona posizione. In amore sei un po’ troppo timido. Più iniziativa ti aiuterà a incontrare la tua anima gemella.

1775 – André-Marie Ampère: Il suo nome è impresso nella storia dell’elettromagnetismo ed inciso sul ferro della celebre Torre Eiffel. Nato a Poleymieux-au-Mont-d’Or (Francia) e morto a Marsiglia nel 1836.

1891 – Antonio Gramsci: Intellettuale tra i più eminenti del secolo scorso, fu il principale ideologo, oltre che co-fondatore, del Partito Comunista Italiano. Nato ad Ales, in provincia di Oristano, e morto a Roma.

Accadde Oggi

Inaugurazione del più antico stadio italiano, gli alleati sbarcano ad Anzio.

1506- Entrano in servizio a Roma le prime Guardie Svizzere . Papa Giulio II Della Rovere chiede alla Dieta della Confederazione svizzera, di arruolare soldati, per vigilare costantemente sulla sua sicurezza personale e sul Palazzo Apostolico.

Entrano in servizio a Roma le prime . Papa Giulio II Della Rovere chiede alla Dieta della Confederazione svizzera, di arruolare soldati, per vigilare costantemente sulla sua sicurezza personale e sul Palazzo Apostolico. 1771 – La Spagna cede le isole Falkland al Regno Unito

1901- Muore sull’isola di Wight, la Regina Vittoria , “Regina, per Grazia di Dio, del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda, Difensore della Fede”. Il suo regno dura dal 1837 e l’impero britannico in questo periodo è segnato da una tale espansione che Vittoria dal 1876 si può fregiare anche del titolo di “Imperatrice”.

Muore sull’isola di Wight, la , “Regina, per Grazia di Dio, del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda, Difensore della Fede”. Il suo regno dura dal 1837 e l’impero britannico in questo periodo è segnato da una tale espansione che Vittoria dal 1876 si può fregiare anche del titolo di “Imperatrice”. 1905- Viene sferrato un colpo decisivo all’impero degli “Zar di tutte le Russie” . Il prete Georgij Apollonovic Gapon, alla testa di oltre 100.000 lavoratori, si dirige al palazzo d’inverno, sede dello Zar Nicola, per chiedere riforme contro la miseria dilagante.

Viene sferrato un colpo decisivo all’impero degli . Il prete Georgij Apollonovic Gapon, alla testa di oltre 100.000 lavoratori, si dirige al palazzo d’inverno, sede dello Zar Nicola, per chiedere riforme contro la miseria dilagante. 1911- E’ inaugurato lo “Stadio del Genoa” . Collocato nel quartiere Marassi di Genova, con una capienza iniziale di 20.000 spettatori, è considerato il più vecchio stadio d’Italia.

E’ inaugurato lo . Collocato nel quartiere Marassi di Genova, con una capienza iniziale di 20.000 spettatori, è considerato il più vecchio stadio d’Italia. 1980- Andrei Sakharov, dissidente sovietico e premio Nobel per la pace , è arrestato a Mosca durante una manifestazione contro l’entrata delle truppe sovietiche in Afghanistan e poi deportato a Gorky.

dissidente sovietico e premio Nobel per la pace durante una manifestazione contro l’entrata delle truppe sovietiche in Afghanistan e poi deportato a Gorky. 1983 – Björn Borg lascia la sua carriera nel tennis dopo aver vinto consecutivamente cinque tornei di Wimbledon.

1991- Dopo 113 giorni di sequestro viene liberato Augusto De Megni . A far scoprire il covo dove si trova il piccolo, di 10 anni, è un’intercettazione telefonica. Il blitz dei Nocs scatta all’alba.

Dopo 113 giorni di sequestro viene . A far scoprire il covo dove si trova il piccolo, di 10 anni, è un’intercettazione telefonica. Il blitz dei Nocs scatta all’alba. 1991 – Incendiati i pozzi petroliferi del Kuwait . Sotto accusa l’ Iraq , che viene attaccato da Usa e alleati con l’ operazione Desert Storm .

Incendiati i . Sotto accusa l’ , che viene attaccato da Usa e alleati con l’ . 1998 – Theodore Kaczynski (alias Unabomber) si dichiara colpevole e accetta la condanna all’ergastolo

2012 – In Croazia con il referendum (66 per cento dei votanti) decide l’adesione all’ Unione Europea .

In con il (66 per cento dei votanti) decide l’adesione all’ . 2019 – Il Lussemburgo decide che dal marzo del 2020 sarà il primo paese ad avere i mezzi di trasporto pubblico completamente gratuiti.

1944 – Gli Alleati sbarcano ad Anzio: Nella notte del 22 gennaio l’esercito alleato diede vita a un’imponente operazione militare che si rivelò ben più ardua del previsto, causando migliaia di perdite tra le file dei “liberatori”. Sulle coste del litorale laziale, ha inizio l’operazione “Shingle”. Contemporaneamente l’ottava armata britannica ha il compito di avanzare sul versante adriatico e la quinta il fronte di Cassino.