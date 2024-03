Oroscopo Paolo Fox & Almanacco del 15 marzo

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 15 marzo. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, oggi è ideale per tornare a dare più spazio all'amore che ultimamente avete trascurato e sul lavoro arriverà il momento delle scelte. Siate coscienziosi e prendete decisioni con la testa, non solo con il cuore.

Toro - Cari toro, in questa giornata sarete un po' critici, attenzione quindi al rapporto con gli altri. In amore è arrivato il momento di far caderla corazza per aprirvi a una nuova relazione e sul lavoro ci vorrà pazienza prima di vedere i risultati.

Gemelli - Cari gemelli, in amore arriva un momento sereno quindi lasciatevi andare e non scartate a priori i nuovi amori. Sul lavoro è il momento di iniziare a fare cose nuove e soddisfacenti. Finalmente torna il sereno.

Cancro - Cari cancretti, oggi con una luna cosi bella, non potrete che essere più emotivi che mai. Sul fronte lavorativo avete bisogno di più stabilità ma presto arriverà il momento delle conferme, credete di più nelle vostre capacità.

Leone - Cari leoncini, bella questa giornata per recuperare un po' di passione. Date più spazio e attenzioni al partner e sul lavoro state attenti a non cadere in qualche tranello. Cercate di difendere tutto ciò per cui avete lottato.

Vergine - Cari vergine, aspettatevi di essere un po' nervosi ma cercate di gestire questi picchi emotivi con maturità. Sul lavoro non dite di sì per forza a qualche nuova proposta, meglio valutare bene i vantaggi e gli svantaggi.

Bilancia - Cari bilancia, in questa giornata sarebbe meglio prendere le cose alla leggera e vivere i nuovi incontri con il giusto spirito e senza farsi troppi film da subito. Sul lavoro è un momento un po' stressante e attenzione ai soldi.

Scorpione - Cari scorpioncini, in amore con Venere e Marte un po' dispettosi attenzione a non litigare con il partner. Sul lavoro i pianeti aiutano, soprattutto se di recente ci sono stati problemi.

Sagittario - Cari sagittario, in amore arriva il momento di fare più attenzione alle parole per non rischiare fraintendimenti con il partner. Sul lavoro siete particolarmente ispirati quindi via libera alle nuove proposte e nuovi progetti.

Capricorno - Cari capricorno, la luna vi protegge quindi ci saranno nuove occasioni per chi cerca ancora l'amore. Sul lavoro siete un po' sopraffatti dalla stanchezza e dai dubbi. Meglio prendersi del tempo per riflettere bene sul da farsi.

Acquario - Cari acquario, in amore arriva un bel momento di serenità quindi non preoccupatevi troppo sul futuro della vostra relazione. Sul lavoro arriva un bel momento di recupero.

Pesci - Cari pesciolini, attenzione oggi perché vi sentite particolarmente confusi in amore e la luna opposta non aiuta. Sul lavoro siete pieni di nuove idee vincenti. Giove vi dona una grande forza.

Almanacco

Il 15 marzo è il 74º giorno del calendario gregoriano. Mancano 291 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: Santa Luisa de Marillac (Vedova e Religiosa)

Etimologia: Luisa, nome proveniente dall’alto tedesco. E’ il risultato dell’unione fra i termini lhud, “gloria, fama”, e wig, “combattente, guerriero”. Il significato è “guerriera gloriosa”.

Luisa non è molto diffuso tra le nuove nate italiane, ma compare nelle classifiche dei primi 50 nomi più popolari in Portogallo e Austria.

Nati 15 marzo

Sei nato oggi? Hai una mente acuta e profonda. I tuoi interessi sono molti e sai usare le tue capacità intellettuali per farti strada nel mondo del lavoro. Saprai difenderti da chi non ti vuol bene grazie ad una straordinaria capacità intuitiva che ti permette di avvertire i pericoli e ti suggerisce come agire. In amore cerchi la stabilità e sarai felice se sceglierai come partner una persona solida e concreta.

1738 – Cesare Beccaria: «Non vi è libertà ogni qualvolta le leggi permettono che, in alcuni eventi, l’uomo cessi di essere persona e diventi cosa» è una delle sue riflessioni più significative, che lo pongono tra i padri del pensiero occidentale moderno e tra gli intellettuali più rappresentativi dell’Illuminismo italiano.

1968 – Sabrina Salerno: Cantante e showgirl dal fisico prorompente, è stata un sex symbol degli anni Ottanta che l’hanno vista alla ribalta in TV e sui palcoscenici. Nata a Genova.

Accadde Oggi

44 a.C.- Le Idi di marzo : Giulio Cesare viene assassinato da un gruppo di senatori romani capeggiati da Marco Giunio Bruto e Gaio Cassio Longino. Nel 42 a.C., appena due anni dopo il suo assassinio, il Senato lo deificò ufficialmente, elevandolo a divinità.

: Nel 42 a.C., appena due anni dopo il suo assassinio, il Senato lo deificò ufficialmente, elevandolo a divinità. 1815- Guerra austro-napoletana : durante i Cento giorni di Napoleone il re di Napoli Gioacchino Murat dichiara guerra all’Impero austriaco per sostenere l’imperatore francese e per impedire il tentativo di restaurazione dei Borbone sul trono di Napoli.

: durante i Cento giorni di Napoleone il re di Napoli Gioacchino Murat dichiara guerra all’Impero austriaco per sostenere l’imperatore francese e per impedire il tentativo di restaurazione dei Borbone sul trono di Napoli. 1917- Lo zar Nicola II di Russia è costretto ad abdicare . L’imperatore lascia a favore del fratello Michele, il quale tuttavia rifiuta di assumere il potere. E’ la fine della dinastia dei Romanov.

. L’imperatore lascia a favore del fratello Michele, il quale tuttavia rifiuta di assumere il potere. E’ la fine della dinastia dei Romanov. 1956- Il musical My Fair Lady debutta al “Mark Hellinger Theatre” di New York ottenendo un enorme successo. Lo spettacolo viene replicato per ben 2717 volte, un record assoluto per Broadway.

ottenendo un enorme successo. Lo spettacolo viene replicato per ben 2717 volte, un record assoluto per Broadway. 1975- Muore Aristotele Onassis , l’armatore greco dalla vita leggendaria: amante di Maria Callas, sposo di Jacqueline Kennedy, proprietario di un immenso impero economico.

, l’armatore greco dalla vita leggendaria: amante di Maria Callas, sposo di Jacqueline Kennedy, proprietario di un immenso impero economico. 1976 – Nasce il Tg2 della Rai diretto da Andrea Barbato , che privilegia un nuovo modo di raccontare i fatti con commenti e approfondimenti.

diretto da , che privilegia un nuovo modo di raccontare i fatti con commenti e approfondimenti. 1986 – Il titolo mondiale dei superleggeri viene vinto dal pugile napoletano Patrizio Oliva .

Il titolo viene vinto dal pugile napoletano . 1997 – Debora Compagnoni vince la coppa del mondo di slalom gigante di sci.

vince la coppa del mondo di slalom gigante di sci. 2003 – I Savoia rimettono piede in Italia 57 anni dopo eseere stati mandati in esilio.

I rimettono piede 57 anni dopo eseere stati mandati in esilio. 2011 – In Siria inizia la guerra civile.

1972 – Al cinema Il Padrino: Sembrava condannato ad allungare la lista dei soliti gangster movie, oggi è invece considerato un film culto del genere e una pietra miliare del cinema. Il padrino fece entrare il fenomeno “mafioso” tra i colossal di Hollywood senza che il termine “mafia” venisse pronunciato una sola volta nella pellicola.

1906 – Nasce la Rolls Royce: La “doppia erre” più celebre nel mondo delle quattro ruote, sublime sintesi di lusso ed eleganza, comparve sulle strade della vecchia Inghilterra all’inizio del Novecento.