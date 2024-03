Oroscopo Paolo Fox & Almanacco del 11 marzo

Muore lo scopritore della penicillina, disastro nella centrale nucleare di Fukushima, buon compleanno a Sandra Milo.

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 11 marzo. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della giornata.

Ariete - Cari ariete, oggi aspettatevi di vivere bellissime emozioni. Attenzione solo ai modi con cui vi rivolgerete al partner perché potrebbe offendersi per qualche parola di troppo. Sul lavoro arrivano cambiamenti.

Toro - Cari toro, le stelle parlano di belle notizie sul fronte amoroso quindi cercate di organizzare qualcosa di bello con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, dopo lo stress arriva un momento di relax.

Gemelli - Cari gemelli, non sottovalutate i nuovi incontri perché potrebbero sorprendervi. Per quanto riguarda il lavoro, nonostante il momento difficile che state vivendo, arriveranno le prime soddisfazioni.

Cancro - Cari cancretti, state vivendo qualche piccolo dramma d'amore ma, sotto sotto, a voi piace così. Sul lavoro attenzione perché c'è qualche dubbio.

Leone - Cari leoncini, in questa giornata dovreste misurare gesti e parole nei confronti del partner per evitare conflitti inutili. Sul lavoro attenzione alle discussioni con i colleghi con cui potreste non essere d'accordo.

Vergine - Cari vergine, oggi sarebbe meglio tirare fuori tutta la vostra calma in amore e sul lavoro, nelle scelte, cercate di seguire solo le vostre idee senza farvi condizionare dagli altri.

Bilancia - Cari bilancia, avete una grandissima voglia di amore quindi lasciatevi andare e non sottovalutate i nuovi incontri. Bene con chi ha a che fare con qualcuno del leone e sul lavoro avete un grande bisogno di nuovi stimoli.

Scorpione - Cari scorpioncini, oggi con questa bella luna si preannuncia una giornata piena di emozioni. Sul lavoro tutto procede bene ed è finalmente migliorato anche il rapporto con i colleghi.

Sagittario - Cari sagittario, organizzate qualcosa di bello da fare insieme al partner perché avete il favore delle stelle per vivere forti emozioni. Sul lavoro meglio essere più cauti e rimandate le scelte importanti. Attenzione alle spese.

Capricorno - Cari capricorno, questa giornata è da prendere con le pinze. In amore potrebbero esserci dei blocchi e sul lavoro non tutto andrà per il verso giusto. Stringete i denti.

Acquario - Cari acquario, bello questo cielo per vivere l'amore al massimo. Sul lavoro, invece, c'è qualche disagio anche se nei prossimi giorni arriverà un bel recupero.

Pesci - Cari pesciolini, questa giornata regala bellissime emozioni quindi lasciatevi andare. Sul lavoro, dopo un momento di stress, arrivano le soddisfazioni e finalmente riuscite a vivere le cose con più leggerezza.

Almanacco

L’11 marzo è il 70º giorno del calendario gregoriano. Mancano 295 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Costantino (Re e Martire)

Etimologia: Costantino, deriva dal personale latino “Constantinus”, attestato solo in epoca imperiale e che ha origine dal participio presente latino “costans-costantis” che significa “tenace, fermo”. Dopo Costantino il Grande, colui che per primo appose la Croce cristiana sui vessilli imperiali, si diffuse rapidamente tra i cristiani.

Nati

Sei nato oggi 11 marzo? Hai una natura segnata da una spiccata sensibilità che non ti impedisce però di godere a fondo di tutte le gioie della vita. Consideri il lavoro come una inevitabile seccatura, ti impegni moderatamente e non ti importa nulla dei risultati. Dai invece grande importanza all’amore, ma dovrai imparare a mitigare i tuoi entusiasmi e a scegliere con oculatezza i tuoi partners. Solo così eviterai di farti abbagliare da persone che non ti meritano e incontrerai chi saprà ripagarti della tua infinità bontà e generosità.

1933 – Sandra Milo: Protagonista al cinema e in TV nel ventennio ’60-’80, è stata una delle attrici più avvenenti, amata da registi e non solo. Nata a Tunisi da padre siciliano.

1921 – Astor Piazzolla: Innovatore del tango argentino, è stato uno dei più valenti musicisti del Novecento. Argentino di Mar del Plata, ma di famiglia italiana, s’impose sulla scena musicale, contaminando la tradizione del tango con le sonorità tipiche del jazz. Una scelta che da un lato lo portò a collaborare con illustri artisti del proprio tempo (su tutti il jazzista Gerry Mulligan), dall’altro lo rese oggetto di pesanti critiche da parte dei puristi del celebre ballo sudamericano.

Accadde Oggi