Serate obiettivo benessere!

Tre appuntamenti dedicati al Benessere con il dott. Pietro Lombardo del Centro Studi Evolution di Verona. Venerdì 5, 12 e 19 maggio alle 20.30! Un'iniziativa del Comune di Arcole. Primo appuntamento Venerdì 5 maggio alle 20.30 per la prima serata dal titolo "LA TEORIA DELL' AUTOEFFICACIA". Come costruire la Fiducia in sé stessi. La teoria dell' autoefficacia ci consente di comprendere perché riusciamo o non riusciamo ad ottenere ciò che desideriamo sulla base della fiducia in noi stessi. Auditorium Scuole Medie Arcole, Via Friuli 9 Ingresso gratuito. Parcheggi gratuiti.