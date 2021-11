Tumori del collo: giornata di visite gratuite e consulti anche all'ospedale di Legnago

In occasione della prima Giornata di sensibilizzazione sui tumori del collo, promossa dalla Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale (SIOeChCF) per martedì 23 novembre, l’unità di Otorinolaringoiatria dell’ospedale Mater Salutis di Legnago, diretta dal dottor Francesco Fiorino, offrirà consulti gratuiti ai cittadini. Le visite, in programma dalle ore 8 alle 13 presso l'ambulatorio 13, si possono prenotare senza bisogno di impegnativa telefonando al CUP: 848 868686 da telefono fisso e 0442 606973 da cellulare.

Iniziativa promossa nello stesso giorno anche dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona all'ospedale di Borgo Trento.

Due gli obiettivi della campagna di sensibilizzazine:

Il primo è quello di rendere consapevole la popolazione sull‘importanza di non sottovalutare la comparsa di un nodulo del collo e di rivolgersi al proprio medico per favorire la diagnosi precoce e quindi migliorare le prospettive di vita.

Il secondo, rivolto soprattutto alla categoria medico-sanitaria, è quello di considerare una massa cervicale nell’adulto come potenzialmente maligna fino a prova contraria, evitando studi diagnostici frammentati o focalizzati su cause specifiche.

I tumori della testa e del collo sono al settimo posto fra le neoplasie più comuni in Europa, con oltre 150mila nuovi casi diagnosticati nel 2012: circa la metà rispetto ai casi di tumore del polmone e il doppio rispetto a quelli di cancro del collo dell’utero. In Italia, i tumori della testa-collo rappresentano il 3% di tutti i tumori, con un‘incidenza di 18 nuovi casi all'anno ogni 100mila abitanti e una tendenza in crescita.

Per queste patologie si prevedono circa 9.500 nuovi casi e 4.500 decessi all’anno, con una frequenza media di tre volte superiore nei maschi e un‘incidenza che aumenta progressivamente con l'età a partire dai 50 anni. Il tasso di sopravvivenza è fortemente influenzato dalla precocità della diagnosi: 80-90% se diagnosticati entro i 5 anni, contro il 60% delle diagnosi tardive.

Il 75% di questi carcinomi è causato dal fumo di tabacco e dall'abuso alcolico con un effetto sinergico. Altri fattori sono esposizioni professionali (polveri di legno, lavorazioni del cuoio, amianto, nichel, …), certe infezioni virali come il papillomavirus (HPV) e il virus di Epstein-Bar (EBV) e l'esposizione a radiazioni ionizzanti o a inquinanti atmosferici. Altri fattori che ne favoririscono l’insorgenza possono essere una dieta povera di fibre vegetali e ricca di carni rosse, l‘obesità e una scarsa igiene orale. La comparsa di una tumefazione del collo può essere la prima manifestazione di un tumore della testa e del collo e costituire l'unica spia di un carcinoma del naso o della gola, di un linfoma, di un tumore tiroideo o di un tumore delle ghiandole salivari. La diagnosi tempestiva di una metastasi cervicale pertanto è fortemente raccomandata, perché un suo ritardo peggiora lo stadio e la prognosi della malattia.