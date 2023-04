A Castelnuovo del Garda nascono i nuovi sportelli gratuiti di sostegno psicologico

Sabato 15 aprile, alle 10, in sala civica Libertà, verranno presentati i nuovi sportelli di ascolto e consulenza gratuiti rivolti alle diverse fasce di età, aperti su iniziativa dell’assessorato ai servizi alla persona e famiglia. Lo fa sapere in una nota il Comune di Castelnuovo del Garda.

A presentare l'iniziativa è stata in particolare l’assessora Marilinda Berto: «Come amministrazione - spiega - abbiamo ritenuto importante offrire uno spazio di sostegno e di ascolto gratuito a tutte le generazioni dal momento che il disagio psicologico investe tutte le fasce anagrafiche. Da un ascolto competente delle difficoltà che i genitori affrontano quotidianamente, ai bisogni dei ragazzi in età adolescenziale, sino alle fragilità dell’anziano: la presa in carico professionale di queste situazioni - concude Marilinda Berto - è il primo passo per aiutare il cittadino a ritrovare la serenità».

In base a quanto è stato preannunciato dal Comune, il servizio sarà strutturato in tre diversi sportelli. Uno "Sportello di sostegno alla genitorialità", ovvero un luogo di accoglienza dove poter richiedere una consulenza psicologica e di supporto allo scopo di fornire sostegno alla genitorialità, aiuto nel consolidamento del ruolo di genitore e favorire lo sviluppo di una buona relazione tra genitori e figli.

Vi sarà poi lo "Sportello ragazzi", rivolto a ragazze e ragazzi dai 14 ai 22 anni, che punta ad offrire sostegno alla crescita in adolescenza. Per i minorenni è però necessaria l’autorizzazione di entrambi i genitori. Infine, vi sarà lo "Sportello adulti e anziani". Si tratta di uno sportello che si propone come punto di riferimento per il sostegno psicologico nelle varie fasi della vita, legate alla solitudine, a sofferenze in seguito a cambiamenti, separazioni o lutti, a difficoltà di comunicazione con familiari e amici o altro.