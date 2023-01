Isola della Scala, il sindaco Mirandola: «Sala d'attesa della guardia medica sarà trasferita dentro l'ex ospedale da febbraio»

Si è tenuto nel pomeriggio di mercoledì 25 gennaio un incontro tra il sindaco di Isola della Scala Luigi Mirandola e il direttore generale dell’Ulss 9 Scaligera, Pietro Girardi. Secondo quanto rivelato da una nota del Comune veronese, il confronto risultava programmato da alcuni giorni ed è stato l'occasione per fare il punto sulla situazione dei servizi socio-sanitari a Isola della Scala.

Tra i vari temi affrontati, vi è stato anche quello relativo al miglioramento dell'accessibilità e della funzionalità del servizio di guardia medica notturna e del medico distrettuale: «Il direttore Girardi, in un confronto costruttivo e di collaborazione tra le parti, - ha spiegato il sindaco Luigi Mirandola - mi ha annunciato che, entro il mese di febbraio, anche la sala d’attesa troverà posto all’interno dell’ex nosocomio. Un risultato frutto di un dialogo avviato con l’Ulss nel 2022, perché abbiamo condiviso che l'attuale utilizzo della tensostruttura non è adeguato ai bisogni del servizio e dei cittadini. Il dottor Girardi, che ringrazio, ha spiegato che ci vorranno circa quattro settimane per riorganizzare gli spazi e predisporre i percorsi in sicurezza, per separare l’area delle visite e quella di attesa dal resto della struttura oggi chiusa».

Proprio su questo aspetto il primo cittadino di Isola della Scala Luigi Mirandola avrebbe quindi ricevuto dal direttore generale, sempre durante l'incontro di mercoledì, ulteriori importanti rassicurazioni: «Il dottor Girardi ha ribadito che l’ex ospedale di Isola della Scala è inserito nel piano per la ristrutturazione, con i fondi del Pnrr, e sarà destinato a Ospedale di Comunità e Casa di Comunità. Attendiamo ulteriori dettagli per poter organizzare un incontro pubblico con i nostri concittadini, - ha infine annunciato il sindaco Mirandola - che giustamente chiedono informazioni in merito, perché siano aggiornati sulle tempistiche e sull’avanzamento positivo dei progetti per la struttura di Isola della Scala».