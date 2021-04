Salute delle donne, Aoui offre esami, consulenze telefoniche, eventi e colloqui

In occasione della Giornata nazionale della salute della donna, che si celebra giovedì 22 aprile, è stata organizza la sesta edizione dell’(H)Open Week dal 19 al 25 aprile. Aperte le prenotazioni

In occasione della Giornata nazionale della salute della donna, che si celebra giovedì 22 aprile, Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere) organizza la sesta edizione dell’(H)Open Week dal 19 al 25 aprile. Negli ospedali del network Bollini Rosa, che attualmente conta 335 strutture, Onda dedica una settimana alla salute della donna con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili.

Sul sito www.bollinirosa.it sono consultabili tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. È possibile selezionare la regione e la provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio offerto.

Tra le realtà sanitare che hanno aderito c'è anche l'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona (Aoui), offrendo gratuitamente diversi servizi fra cui visite ed esami strumentali, consulenze telefoniche, eventi e colloqui a distanza, info point, distribuzione di materiale informativo e molte altre attività nell’ambito di diverse aree specialistiche.

LE INIZIATIVE DELL'AOUI DI VERONA PER LA GIORNATA NAZIONALE DELLA SALUTE DELLA DONNA

Nell'ospedale di Borgo Roma, in Piazzale Scuro:

Tipologia di servizio: Consulenze/colloqui virtuali individuali

Data: 19/04/2021

Tipologia: Colloquio psicologico

Ulteriori informazioni: televisita, atto sanitario in cui il medico interagisce a distanza con il paziente. Il collegamento deve consentire di vedere e dialogare con il paziente in tempo reale e avviene tramite Google Meet

Orario: 12

Prenotazione obbligatoria: Si

Chiamare al numero 045 812 4441 - 4583, dal Lunedì al Venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 oppure inviare un'email all'indirizzo psicosomatica.psicologia@aovr.veneto.it.

Data: 19/04/2021 Tipologia: Colloquio psicologico Ulteriori informazioni: televisita, atto sanitario in cui il medico interagisce a distanza con il paziente. Il collegamento deve consentire di vedere e dialogare con il paziente in tempo reale e avviene tramite Google Meet Orario: 12 Prenotazione obbligatoria: Si Chiamare al numero 045 812 4441 - 4583, dal Lunedì al Venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 oppure inviare un'email all'indirizzo psicosomatica.psicologia@aovr.veneto.it. Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 19/04/2021 - 22/04/2021

Tipologia: Visita psichiatrica

Orario: 12-14

Prenotazione obbligatoria: Si

Chiamare al numero 045 812 4583, dal Lunedì al Venerdì, dalle 10 alle 12.30 oppure inviare un'email al seguente indirizzo: psicosomatica.psicologia@aovr.veneto.it

Data: 19/04/2021 - 22/04/2021 Tipologia: Visita psichiatrica Orario: 12-14 Prenotazione obbligatoria: Si Chiamare al numero 045 812 4583, dal Lunedì al Venerdì, dalle 10 alle 12.30 oppure inviare un'email al seguente indirizzo: psicosomatica.psicologia@aovr.veneto.it Tipologia di servizio: Consulenze/colloqui telefonici

Data: 19/04/2021 - 20/04/2021 - 21/04/2021

Tipologia: Consulenze reumatologiche

Orario: 16-17

Numero di telefono da chiamare il giorno del colloquio: 045 812 6881

Prenotazione obbligatoria: No

Data: 19/04/2021 - 20/04/2021 - 21/04/2021 Tipologia: Consulenze reumatologiche Orario: 16-17 Numero di telefono da chiamare il giorno del colloquio: 045 812 6881 Prenotazione obbligatoria: No Tipologia di servizio: Consulenze/colloqui virtuali individuali

Data: 20/04/2021

Tipologia: Colloquio psicologico

Ulteriori informazioni: televisita, atto sanitario in cui il medico interagisce a distanza con il paziente. Il collegamento deve consentire di vedere e dialogare con il paziente in tempo reale e avviene tramite Google Meet.

Orario: 10.30-11.30

Prenotazione obbligatoria: Si

Chiamare al numero 045 812 4441 - 4583, dal Lunedì al Venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 oppure inviare un'email al seguente indirizzo: psicosomatica.psicologia@aovr.veneto.it

Data: 20/04/2021 Tipologia: Colloquio psicologico Ulteriori informazioni: televisita, atto sanitario in cui il medico interagisce a distanza con il paziente. Il collegamento deve consentire di vedere e dialogare con il paziente in tempo reale e avviene tramite Google Meet. Orario: 10.30-11.30 Prenotazione obbligatoria: Si Chiamare al numero 045 812 4441 - 4583, dal Lunedì al Venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 oppure inviare un'email al seguente indirizzo: psicosomatica.psicologia@aovr.veneto.it Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 20/04/2021

Tipologia: Colloquio psicologico

Orario: 15-16

Prenotazione obbligatoria: Si

Chiamare al numero 045 812 4952/4440, dal Lunedì al Venerdì, dalle 9 alle 12 oppure inviare un'email al seguente indirizzo: psichiatria.b@aovr.veneto.it

Data: 20/04/2021 Tipologia: Colloquio psicologico Orario: 15-16 Prenotazione obbligatoria: Si Chiamare al numero 045 812 4952/4440, dal Lunedì al Venerdì, dalle 9 alle 12 oppure inviare un'email al seguente indirizzo: psichiatria.b@aovr.veneto.it Tipologia di servizio: Consulenze/colloqui virtuali individuali

Data: 21/04/2021

Tipologia: Colloquio psicologico

Ulteriori informazioni: Televisita, atto sanitario in cui il medico interagisce a distanza con il paziente. Il collegamento deve consentire di vedere e dialogare con il paziente in tempo reale e avviene tramite Google Meet.

Orario: 11

Prenotazione obbligatoria: Si

Chiamare al numero 045 812 4441 - 4583, dal Lunedì al Venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 oppure inviare un'email al seguente indirizzo: psicosomatica.psicologia@aovr.veneto.it

Data: 21/04/2021 Tipologia: Colloquio psicologico Ulteriori informazioni: Televisita, atto sanitario in cui il medico interagisce a distanza con il paziente. Il collegamento deve consentire di vedere e dialogare con il paziente in tempo reale e avviene tramite Google Meet. Orario: 11 Prenotazione obbligatoria: Si Chiamare al numero 045 812 4441 - 4583, dal Lunedì al Venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 oppure inviare un'email al seguente indirizzo: psicosomatica.psicologia@aovr.veneto.it Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 21/04/2021

Tipologia: Visita psicologica

Orario: 10-12

Prenotazione obbligatoria: Si

Chiamare al numero 045 812 4583, dal Lunedì al Venerdì, dalle 10 alle 12.30 oppure inviare un'email al seguente indirizzo: psicosomatica.psicologia@aovr.veneto.it

Data: 21/04/2021 Tipologia: Visita psicologica Orario: 10-12 Prenotazione obbligatoria: Si Chiamare al numero 045 812 4583, dal Lunedì al Venerdì, dalle 10 alle 12.30 oppure inviare un'email al seguente indirizzo: psicosomatica.psicologia@aovr.veneto.it Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 21/04/2021 - 22/04/2021

Tipologia: Colloquio psicologico

Orario: 09-11

Prenotazione obbligatoria: Si

Chiamare al numero 045 812 4952/4440, dal Lunedì al Venerdì, dalle 9 alle 12 oppure inviare un'email al seguente indirizzo: psichiatria.b@aovr.veneto.it

Data: 21/04/2021 - 22/04/2021 Tipologia: Colloquio psicologico Orario: 09-11 Prenotazione obbligatoria: Si Chiamare al numero 045 812 4952/4440, dal Lunedì al Venerdì, dalle 9 alle 12 oppure inviare un'email al seguente indirizzo: psichiatria.b@aovr.veneto.it Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 22/04/2021 - 23/04/2021

Tipologia: Visita psichiatrica

Orario: 15-17

Prenotazione obbligatoria: Si

Chiamare al numero 045 812 4583, dal Lunedì al Venerdì, dalle 10 alle 12.30 oppure inviare un'email all'indirizzo: psicosomatica.psicologia@aovr.veneto.it

Data: 22/04/2021 - 23/04/2021 Tipologia: Visita psichiatrica Orario: 15-17 Prenotazione obbligatoria: Si Chiamare al numero 045 812 4583, dal Lunedì al Venerdì, dalle 10 alle 12.30 oppure inviare un'email all'indirizzo: psicosomatica.psicologia@aovr.veneto.it Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 22/04/2021

Tipologia: Colloquio psicologico

Orario: 10.30 - 11.30

Prenotazione obbligatoria: Si

Chiamare al numero 045 812 4952/4440, dal Lunedì al Venerdì, dalle 9 alle 12 oppure inviare un'email al seguente indirizzo: psichiatria.b@aovr.veneto.it

Data: 22/04/2021 Tipologia: Colloquio psicologico Orario: 10.30 - 11.30 Prenotazione obbligatoria: Si Chiamare al numero 045 812 4952/4440, dal Lunedì al Venerdì, dalle 9 alle 12 oppure inviare un'email al seguente indirizzo: psichiatria.b@aovr.veneto.it Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 22/04/2021

Tipologia: Colloquio psicologico

Orario: 11-13

Prenotazione obbligatoria: Sì

Chiamare al numero 045 812 4952/4440, dal Lunedì al Venerdì, dalle 9 alle 12 oppure inviare un'email al seguente indirizzo: psichiatria.b@aovr.veneto.it

Data: 22/04/2021 Tipologia: Colloquio psicologico Orario: 11-13 Prenotazione obbligatoria: Sì Chiamare al numero 045 812 4952/4440, dal Lunedì al Venerdì, dalle 9 alle 12 oppure inviare un'email al seguente indirizzo: psichiatria.b@aovr.veneto.it Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 22/04/2021

Tipologia: Colloquio psicologico

Orario: 10-12

Prenotazione obbligatoria: Sì

Chiamare al numero 045 812 4952/4440, dal Lunedì al Venerdì, dalle 9 alle 12 oppure inviare un'email al seguente indirizzo: psichiatria.b@aovr.veneto.it

Data: 22/04/2021 Tipologia: Colloquio psicologico Orario: 10-12 Prenotazione obbligatoria: Sì Chiamare al numero 045 812 4952/4440, dal Lunedì al Venerdì, dalle 9 alle 12 oppure inviare un'email al seguente indirizzo: psichiatria.b@aovr.veneto.it Tipologia di servizio: Visite/Consulenze/Colloqui in presenza

Data: 23/04/2021

Tipologia: Ecografia mammaria con visita senologica

Orario 14-19:30

Prenotazione obbligatoria: Si

Chiamare al numero 045 812 4301, dal Lunedì al Venerdì, dalle 9 alle 12

Nell'ospedale di Borgo Trento, in Piazzale Stefani: