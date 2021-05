Raddoppia nel Veronese l'ambulatorio fisiatrico per le donne operate al seno

L’ambulatorio fisiatrico per le donne operate al seno del Distretto 4, che fa capo all’UOC Recupero e Rieducazione Funzionale diretta dalla dottoressa Paola Pietropoli, raddoppia. Il servizio dedicato alle pazienti sottoposte a interventi chirurgici al seno, già presente presso l’ospedale Orlandi di Bussolengo (Blocco A, piano terra), dal 28 maggio sarà attivo anche all’ospedale Magalini di Villafranca (Blocco C, 4° piano). Le attività principali dell’ambulatorio prevedono la valutazione fisiatrica e la presa in carico delle donne con progetti riabilitativi individuali studiati su misura per ogni assistita, la realizzazione di un programma riabilitativo volto al recupero della completa funzionalità degli arti superiori e alla riduzione del dolore, della prevenzione del linfedema secondario e della presa in carico con visite di controllo periodiche.

«L'idea di ampliare l'offerta riabilitativa al Magalini con l'avvio dell'ambulatorio dedicato alle donne operate al seno – spiega la dottoressa Pietropoli – nasce dall'esigenza di essere più vicini alle pazienti residenti in questo territorio, seguendole nel complesso percorso di recupero che si trovano ad affrontare, in un contesto multidisciplinare all'interno della Breast Unit Ulss 9».

Per accedere all’ambulatorio sono necessarie l’impegnativa del Medico di medicina generale con quesito diagnostico specifico (esiti dell’intervento al seno) e la prenotazione al CUP, telefonando al numero 045 6338181.