Rigo pronto a lasciare la Pro Loco di Verona per entrare nella Lega

Marco Rigo, 28 anni, entra a far parte della Lega. Lo hanno annunciato martedì in una conferenza stampa che si è tenuta in Piazza Cavalleri in Borgo Trieste, a Verona, i vertici del carroccio scaligero, presenti tra gli altri il commissario provinciale Nicolò Zavarise, il candidato vicesindaco Roberto Mantovanelli e Chiara Galli, segretario della sezione di Borgo Venezia.

Consulente informatico e amministratore di condominio, Rigo è consigliere uscente della sesta circoscrizione e negli ultimi tre anni è stato presidente della Pro Loco di Verona, carica che lascerà a breve per dedicarsi all’attività politica all’interno della Lega. Un cammino il suo che lo ha portato dal 2019 ad una stretta collaborazione con l’amministrazione comunale e in particolare con l’assessorato al commercio guidato da Nicolò Zavarise, sinergia che avrebbe fruttato numerose iniziative e manifestazioni che si sono sviluppate esclusivamente nei quartieri. Attività che sono partite nei momenti più difficili del lockdown, come il progetto di “Bottega amica”, e continuate nel tempo con numerose manifestazioni che hanno animato tutte le piazze cittadine.

Il clou sono stati i Mercatini di Natale, sottolineano dal Carroccio, che quest’anno sono stati portati anche nei quartieri con oltre 7 mila presenze complessive. In tutto circa una quarantina gli eventi pensati esclusivamente per i quartieri, che hanno compreso le notti bianche, il luna park "VeronaLand", che si è svolto allo Stadio, il "Borgo dei Balocchi" che si sta svolgendo in questi giorni nel quartiere Santa Croce e che ha già portato in piazza tra domenica e lunedi oltre 5 mila persone.

«Tutte queste iniziative - ha spiegato Marco Rigo - ci hanno permesso di lavorare concretamente per migliorare la vivibilità dei quartieri aggregando persone e offrendo opportunità commerciali alle attività del territorio. Organizzazione e forza di volontà che ci hanno permesso di formare una squadra di persone competenti che è riuscita in poco tempo e nonostante gli effetti del lockdown a realizzare in sicurezza trentanove eventi a Verona. Un lavoro riconosciuto anche a livello regionale, dato che la Pro Loco di Verona ha vinto lo scorso anno il premio di miglior calendario di iniziative del 2021».

«La Lega si conferma un partito inclusivo e attrattivo per chi ha voglia di mettersi a disposizione e lavorare seriamente in favore delle comunità. Siamo felici di accogliere persone competenti e volenterose come Marco Rigo - ha concluso il commissario provinciale leghista e assessore al commercio Nicolò Zavarise -. La collaborazione tra Comune di Verona e Pro Loco è nata tre anni fa e grazie al grande lavoro svolto insieme siamo riusciti a creare ed organizzare nei momenti più difficili, pensiamo al lockdown ma poi anche alle nuove necessità di sicurezza del post-pandemia, numerose attività sociali e culturali in favore dei cittadini e delle attività commerciali dei nostri quartieri. Questa sinergia si è rivelata fondamentale, non solo per animare i quartieri, ma anche per aiutare i nostri commercianti e le famiglie veronesi».

Nell’occasione Rigo ha anche lanciato l’ultimo progetto alla guida della Pro Loco scaligera, “Verona più verde”, che vuole dare una visione sempre più green e sostenibile della città, con centomila alberi forestali da piantare nei quartieri nei prossimi tre anni anche grazie alla collaborazione diretta e all’aiuto dei cittadini.