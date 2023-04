Nuova perturbazione in arrivo sul Veneto: pioggia attesa giovedì a Verona

«A distanza di una settimana dalla perturbazione che tra le seconda parte di mercoledì e giovedì ( 12-13 aprile) ha riportato finalmente piogge abbondanti sul Veneto, un nuovo intenso peggioramento è atteso tra la seconda parte di mercoledì e giovedì prossimi (19-20 aprile)». È Manuel Mazzoleni, meteorologo di 3BMeteo.com, a fornirci le previsioni del tempo per quanto riguarda il territorio veneto nei prossimi giorni.

«Un nuovo centro di bassa pressione, colmo di aria fredda in quota, transiterà in moto retrogrado sull’Europa centrale riuscendo così a interessare anche il Veneto - prosegue Mazzoleni -. Dopo un avvio di mercoledì parzialmente soleggiato nel corso del pomeriggio è atteso un aumento della nuvolosità ad iniziare dai settori alpini con temporali e rovesci, localmente anche grandinigeni, in sconfinamento serale anche su pianure e coste. Instabilità che proseguirà anche giovedì, in particolar modo a ridosso dei rilievi. Un pochino meglio venerdì seppur con ancora molti annuvolamenti e piogge specie su Prealpi e Dolomite ma occasionali anche in pianura. Stabile e parzialmente soleggiato, invece, sabato anche se con non durerà molto perché in vista del ponte del 25 aprile è poi atteso un nuovo peggioramento con un primo fronte perturbato in transito tra la seconda parte di domenica e la prima parte di lunedì nonché nuova instabilità diurna nella giornata di martedì».

METEO VERONA - «Dopo un mercoledì ancora in prevalenza soleggiato e mite (massime sino a 20-23°C), eccezion fatta per isolati fenomeni in sviluppo diurno sulle Prealpi e in occasionale sconfinamento sulla città, è atteso un peggioramento del tempo giovedì con temporali e rovesci in arrivo, a tratti anche di moderata intensità. Il tutto accompagnato da un deciso calo termico con massime non oltre i 15/17°C. Meglio venerdì e sabato in attesa di nuove precipitazioni poi tra domenica e lunedì; al momento 25 aprile salvo con tempo parzialmente soleggiato», conclude il meteorologo.