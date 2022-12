Meteo Veneto: nubi e qualche pioggia ci accompagnano fino a Capodanno

«Il campo di alta pressione che detta legge alle basse latitudini europee verrà insidiato nei prossimi giorni dalle code delle perturbazioni atlantiche che cercheranno di guadagnare terreno verso il Mediterraneo, seppur con risultati tutto sommato contenuti sul Veneto». È Lorenzo Badellino, meteorologo di 3BMeteo.com, a fornirci le previsioni del tempo per gli ultimi giorni del 2022.

«Una di queste nella giornata di giovedì darà luogo ad una nuvolosità diffusa sulla nostra regione con qualche debole pioggia sparsa che tenderà ad intensificarsi in serata sulle aree di pianura, mentre sulla fascia prealpina alcuni fiocchi di neve cadranno oltre i 1300 metri. Venerdì un altro debole fronte transiterà sul Veneto, dando luogo a molte nubi sulle zone di pianura con qualche debole pioggia, mentre sulle zone alpine la nuvolosità risulterà meno compatta e poco produttiva. Poche variazioni nel giorno di San Silvestro, con nubi estese in pianura e qualche schiarita sull’area dolomitica. Nella notte di Capodanno saranno ancora le nubi protagoniste su gran parte del Veneto, anche se in un contesto asciutto, con le temperature in pianura che oscilleranno intorno a 9/10°C, sui +3°C in montagna su località come Cortina d’Ampezzo e Madonna di Campiglio».