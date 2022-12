Veneto nella morsa invernale: dopo l'inizio di settimana soleggiato, tornano le perturbazioni

«Nei prossimi giorni proseguiranno condizioni tipicamente invernali sul Veneto». Davide Sironi, meteorologo di 3Bmeteo.com, ci fornisce le previsioni per il Veneto dei prossimi giorni.

«Dopo un avvio di settimana soleggiato ma freddo con gelate molto intense in montagna (temperature minime fino a -15/20 gradi nelle valli dolomitiche e sull'Altopiano di Asiago) già martedì i cieli torneranno a coprirsi in modo diffuso, causa una debole perturbazione in risalita dal Centro Italia. Mercoledì qualche schiarita in più, specie su Dolomiti e Prealpi dove torneranno spazi soleggiati anche ampi; ancora nubi irregolari sulle zone pianeggianti in particolare del basso Veneto. Tra giovedì pomeriggio e venerdì mattino confermato il transito di una nuova intensa perturbazione atlantica foriera di precipitazioni moderate diffuse e nevicate sulle Dolomiti a partire inizialmente da 400-500 metri di altitudine, in rialzo poi a 800-1200 metri. Attesi 20 centimetri di neve fresca oltre i 1000 metri, fino a 30-40 centimetri a 2000 metri di altitudine».

«Dando uno sguardo più in là, si intravede una fase più stabile e mite nella settimana che porta al Natale per effetto dell'espansione dell'anticiclone nord-africano sull'Europa centro-meridionale, evoluzione che necessità ancora conferme», ha concluso il meteorologo.