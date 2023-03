Pioggia attesa anche a Verona per martedì, poi previsto un calo delle temperature

«Il transito di una veloce ma incisiva perturbazione atlantica porterà precipitazioni diffuse sul Veneto, interrompendo la fase secca e asciutta che si protrae da inizio mese». È Davide Sironi, meteorologo di 3BMeteo.com, ad annunciare l'arrivo delle precipitazioni sulla regione, che andranno a spezzare il periodo di grande siccità, senza tuttavia risolvere il problema.

«Martedì sarà una giornata perturbata sul Veneto, specie nella prima parte del giorno quando piogge e rovesci interesseranno tutta la regione, risultando tuttavia più intensi su Prealpi e Dolomiti meridionali. Nel pomeriggio i fenomeni andranno già attenuandosi ma in serata è attesa nuova instabilità con possibili rovesci o isolati temporali tra vicentino, veronese, padovano e rodigino. La neve cadrà a quote di media montagna generalmente oltre 1300-1500 metri di altitudine, intorno ai 2000 metri sono attesi accumuli di neve fresca tra 20 e 40 centimetri.

Mercoledì correnti da nord favoriranno un deciso miglioramento con ritorno a condizioni soleggiate ma porteranno anche un sensibile calo termico che si farà sentire soprattutto in montagna, con ritorno a condizioni climatiche tipicamente invernali e gelate fino in fondovalle. Nei giorni seguenti la rimonta di un promontorio di alta pressione manterrà condizioni stabili e soleggiate con ampie escursioni termiche durante il giorno. Nottetempo e all'alba il clima sarà freddino con minime intorno 4-5 gradi in città e prossime a 0 gradi in campagna mentre nel pomeriggio il sole di marzo favorirà un buon rialzo termico con massime fino a 15-17 gradi. Dando uno sguardo più in là, il meteo potrebbe subire un nuovo deterioramento in vista del weekend e soprattutto nella corso della prossima settimana quando nuove perturbazioni atlantiche potrebbero attraversa l'Europa e il Nord Italia».

METEO VERONA - «Martedì piogge e rovesci interesseranno la città tra notte e il primo mattino, a seguire tempo più asciutto con qualche schiarita ma in serata è attesa nuova instabilità con rovesci sparsi anche a sfondo temporalesco. Temperature in calo, specie nei valori massimi e clima ventilato, specie in serata. Da mercoledì ritorno a condizioni soleggiate ma con clima più fresco, specie nottetempo quando le temperature potranno scendere fino a 4-5 gradi in città e fino a 0-2 gradi in campagna», ha concluso il meteorologo.