Assaggio d'estate nel fine settimana. A Verona massime fino a 27 gradi

Anticipo d'estate con l'anticiclone africano nel fine settimana, ma cambiamenti in vista nei giorni successivi.

L'anticiclone africano è già in fase di espansione verso l'Italia e per tutto il weekend porterà condizioni di stabilità sul Veneto con tempo generalmente soleggiato. Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com prevede per la giornata di sabato, 13 aprile, solo passaggio di sottili velature che si limiteranno, di tanto in tanto, ad offuscare lievemente il sole. Mentre domenica, verso sera, qualche annuvolamento sparso e del tutto innocuo raggiungerà le zone alpine.

Le temperature nei prossimi giorni sono destinate ad aumentare, tanto che nel fine settimana potremo assistere ad un assaggio d'estate. A Verona, le temperature massime raggiungeranno i 27 gradi nelle giornate di sabato e domenica. A Padova, Vicenza e Treviso si raggiungeranno i 28 gradi. Mentre a Venezia previste massime sui 26 gradi nel weekend.

Lunedì è atteso un lieve calo delle temperature per una maggior presenza di nuvolosità, anche se del tutto innocua. Si tratterà di nubi che precederanno l’arrivo di un fronte freddo che nella giornata di martedì potrebbe riportare qualche pioggia o temporale e determinare un più apprezzabile ridimensionamento delle temperature.