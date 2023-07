Ondata di calore sull'Italia: allerta da bollino arancione a Verona

Si sta facendo sentire in queste ore l'ondata di caldo che si è abbattuta sull'Italia, con le temperature salite vertiginosamente in tutta la penisola, come da previsioni. Al Nord nei prossimi giorni sono attesi dei temporali che dovrebbero spezzare la calura, per la quale la Regione Veneto nei giorni scorsi aveva dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico.

Oggi invece, 11 luglio, è il Ministero della Salute, con il suo bollettino sulle ondate di calore, a dichiarare il bollino rosso, allerta di livello 3, per 8 città italiane: Bolzano, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino. Bollino arancione, livello di allerta 2, per Verona ed altri 7 capoluoghi: Ancona, Bologna, Brescia, Campobasso, Milano, Pescara e Viterbo.

Per quanto riguarda mercoledì, il bollettino indica una situazione in miglioramento nel capoluogo scaligero, con il livello di allerta che dovrebbe scendere a 1 (bollino giallo).