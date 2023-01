Amia, uomini e spargisale pronti in caso di neve e gelo: già distribuite 6 tonnellate

Una squadra di operatori di Amia, con mezzi di diverse caratteristiche tecniche e dimensioni, è entrata in azione già a partire dalla giornata di lunedì 16 gennaio presso le zone sensibili e con maggiori criticità della città.

Le previsioni meteo prevedono infatti possibili precipitazioni nevose nelle zone collinari e nelle frazioni più alte della città di Verona. Uomini e mezzi spargisale della società di via Avesani presieduta da Bruno Tacchella sono operativi in particolare alle Torricelle, a Trezzolano, ad Avesa, Quinzano e Moruri: la situazione viene costantemente monitorata e qualora le condizioni meteo dovessero peggiorare apposite squadre di Amia entreranno in azione anche questa notte e nei giorni successivi.

Tra lunedì e martedì sono già state distribuite, sia manualmente che meccanicamente, 6 tonnellate di sale.