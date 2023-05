Inaugurata ad Affi la stazione di ricarica Ionity per auto più grande d’Europa

Diciotto nuovi chargers Ionity ultrafast con potenza fino a 350 kW ciascuno, coperti da un tetto fotovoltaico ed alimentati da energia certificata 100% rinnovabile. Giovedì è stata inaugurata, presso il centro commerciale del Comune di Affi, la stazione di ricarica Ionity più grande d’Europa, alla presenza della vicepresidente della Regione Veneto Elisa De Berti, del presidente della Provincia di Verona Flavio Pasini, del sindaco di Affi Marco Giacomo Sega e delle maggiori case automobilistiche presenti in Italia.

Situato tra l’uscita del casello autostradale della A22 del Brennero e la SR 450, il Comune di Affi è dunque un crocevia strategico tra l’Europa continentale, i laghi del Nord Italia e le maggiori località di villeggiatura del Meridione. Una posizione chiave, quindi, lungo un corridoio elettrico fondamentale per il nostro paese, sia per i flussi turistici che commerciali.

Con un totale di 28 stazioni di ricarica dislocate lungo tutta l’Italia, per un totale di 172 punti di ricarica ad alta potenza e 9 aree in costruzione (di cui tre avviate nell’ultima settimana), Ionity oggi gestisce una delle più grandi reti di ricarica ad alta potenza aperte ai veicoli elettrici di marchi del paese.

«Affi rappresenta il cuore delle tratte elettriche turistiche del Nord Italia e non solo, facendo da crocevia fondamentale sulla via verso i laghi e da sosta di ricarica comoda per l’ingente flusso verso Sud proveniente da Centro e Nord Europa. Lo dimostrano i dati raccolti nel weekend di Pasqua 2023, quando Ionity Affi si è posizionata al venticinquesimo posto per numero di sessioni di ricarica tra le circa 500 stazioni Ionity di tutta Europa. Un dato estremamente significativo, che la pone appena al di sotto delle sole stazioni più frequentate dei Paesi Scandinavi e del Regno Unito», ha spiegato Elena Airoldi Country Manager Italia di Ionity.

Una ricarica comoda, ultraveloce, aperta a tutti i brand automobilistici e corredata dalle molte amenities che il centro commerciale è in grado di offrire. Una stazione di ricarica coperta inoltre da un sistema di pensiline fotovoltaiche da 75 kWp in grado di produrre energia pulita utile sia ad alimentare i Chargers durante le sessioni di ricarica, sia all’immissione in rete, oltre naturalmente a proteggere gli utenti e i veicoli da sole ed intemperie durante la sosta.

Il Comune di Affi, infatti, oltre ad essere oggi uno dei maggiori hub per la ricarica in Italia, rappresenta un case study esemplare di come un centro urbano che abbia investito, in tempi non sospetti, in energia rinnovabile e mobilità elettrica possa creare un indotto turistico ed economico florido, e divenire punto strategico per i flussi veicolari della propria area territoriale.

Il sindaco Marco Giacomo Sega precisa che “nel corso degli anni si è assistito ad uno sviluppo di notevoli dimensioni, che ha portato sul territorio comunale più di 550 attività tra commercio, industria e servizi, rendendo Affi punto di riferimento produttivo per tutte le aziende del territorio, oltre che meta turistica d’eccellenza. E tutto questo anche grazie alla lungimiranza delle amministrazioni che hanno saputo investire da subito nell’energia pulita e nei servizi ad essa collegati».

La realizzazione della stazione di ricarica di Ionity Affi ha inoltre ricevuto complimenti del presidente della Regione Lazio Luca Zaia: «Esprimo il mio plauso più grande per le sinergie ad ampio respiro che, facendo dialogare proficuamente il pubblico con il privato, arricchiscono i nostri territori di un primato continentale che, oltre a inorgoglire tutto il Veneto, arricchiscono la nostra Regione di un tangibile benchmark nazionale».