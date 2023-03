Bambini e adulti in Gran Guardia per apprendere un uso corretto e consapevole dell'acqua

Circa un migliaio di persone, tra bambini e adulti, hanno preso parte domenica in Gran Guardia alla celebrazione della ?Giornata mondiale dell?acqua?. L?evento, organizzato da Acque Veronesi e Comune di Verona, con il patrocinio della Provincia, ha proposto una serie di attività dedicate ai più piccoli: giochi, laboratori, uno spettacolo teatrale interattivo oltre alla videoarte sensoriale per sensibilizzare ad un uso corretto e consapevole della risorsa più preziosa.

«La risorsa acqua è un bene limitato e non va sprecato - spiega il presidente di Acque Veronesi Roberto Mantovanelli -. La conferenza mondiale sull?acqua voluta per la seconda volta nella storia dalle Nazioni Unite ha confermato l?importanza delle sfide che ci vedranno impegnati nei prossimi anni. Siamo tutti chiamati a limitare gli sprechi e noi gestori ad accelerare la partita degli investimenti per lo sviluppo del sistema idrico. Sull?acqua che arriva nelle nostre case si sa ancora troppo poco e i bambini, che sono molto ricettivi sulle tematiche ambientali, rappresentato i nostri ambasciatori ideali per poter portare le corrette informazioni all?interno delle famiglie».

«In questo periodo parlare di acqua è fondamentale - ha aggiunto l?assessore comunale all?ambiente Tommaso Ferrari -. Siamo in periodi di crisi idrica, con effetti molto impattanti sull?ambiente e su interi comparti produttivi. Sono crisi che necessitano di risposte strutturali che, come Comune, stiamo pianificando per poterle mettere in campo quanto prima. Accanto a questo però la sensibilizzazione è fondamentale. Dobbiamo cambiare la nostra percezione verso la risorsa idrica che per troppo tempo abbiamo dato per scontata pensando fosse infinita. Infinita non è, bisogna fare attenzione a come la consumiamo perché l?acqua va tutelata».

A tutti i bambini che hanno partecipato è stata regalata la borraccia sostenibile e riciclabile di Acque Veronesi.